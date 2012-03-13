رشد 153 درصدی تولید ناخالص داخلی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران پس از پایان دیدار مردمی با بیان اینکه روند توسعه شتابان و ارتقاء تمام شاخص های کلان استان عنصر تفکیک ناپذیر دولت است، ‌اظهارداشت: افزایش 153 درصدی تولید ناخالص داخلی،‌ کاهش نرخ بیکاری با ایجاد یک هزار فرصت شغلی،‌ رشد 100 درصدی سپرده های بانکی، رشد 447 درصدی تسهیلات پرداختی و صدها میلیارد تومان سرمایه گذاری درچارچوب طرح های عمرانی درهرمزگان بخشی از شاخص های توسعه دراستان است.

عزیزی ساخت و تکمیل سدهای بزرگ و کوچک مخزنی و خاکی، ‌بهره برداری از چندین بیمارستان در شهرهای مختلف استان، افزایش سه برابری تعداد دانشجویان دانشگاهها ومراکز آموزش عالی را ازدیگر شاخص های رشد و توسعه در هرمزگان عنوان کرد.

وی فرایند توسعه هرمزگان را در دولت نهم و دهم در راستای سیاست های اصولی،‌ عدالت محوری،‌ توسعه همه جانبه،‌ مهرورزی و خدمت بی منت به مردم با پشتوانه محکم از مشارکت های مردمی و در حمایت های دولتی دانست و افزود: با تمرکز بر ظرفیت ها و استفاده از پتانسیل های بیرونی و گسترش کمی و کیفی زیربناها و زیرساخت ها موجب سرعت گرفتن روند توسعه و ارتقای تمام شاخص های اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی در هرمزگان شده است.

وی ادامه داد:‌بخش صنعت درهرمزگان به عنوان مهمترین مزیت نسبی توسعه استان و دارای بیشترین اقدام های توسعه ساز بوده است.

استاندارهرمزگان اضافه کرد: این بخش که قبل از انقلاب در استان با چند کارگاه کوچک واشتغالزا برای 228 نفر فعال بود اکنون سهمی بیش از 70 هزار فرصت شغلی در اقتصاد هرمزگان دارد که نیمی از این سهم مربوط به عملکرد دولت نهم و دهم در چند سال اخیر است.

عزیزی با بیان اینکه اجرای طرح های بزرگ و کوچک در منطقه ویژه اقتصادی صنایع فلزی ومعدنی خلیج فارس این منطقه را به قطب تولید فولاد ، آلومینیوم ،‌ قطب تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی ، صنایع انرژی بر وایجاد اشتغال پایدار برای بیش از 30هزار نفر از نتایج اجرای طرح های بزرگ و کوچک صنعتی دراین منطقه است.

وی بیان داشت: توسعه پایداراقتصادی هرمزگان با هدف رسیدن به منطقه ای پیشرو و پیشرفته در پیشانی خلیج فارس استمرار می یابد.