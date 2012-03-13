1000 واحد در گیلان میزبان گردشگران نوروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عزیزی با اشاره به تشکیل جلسات ستاد تسهیلات سفرهای استان با حضور استاندار گیلان، فرمانداران شهرستانها و تمهید مقدمات لازم برای ورود به گردشگران به گیلان افزود: فعال کردن کمیته های تخصصی ستاد تسهیلات اعم از کمیته آمار، کمیته اسکان و پذیرایی، کمیته اطلاع رسانی، تبلیغات، کمیته ارزیابی و نظارت از دیگر اقدامات این ستاد است.

وی اظهارداشت: شروع به کار فرآیند نظارت کامل بر تاسیسات گردشگری برای ارائه خدمات کمی و کیفی به مسافران، اجرای طرح بازرسی مشترک از تاسیسات گردشگری، تشکیل جلسات هم اندیشی با تشکلهای صنعت گردشگری برای مشارکت همه جانبه با هدف ارتقای سطح رضایتمندی گردشگران از اقدامات ستاد تسهیلات سفرهای استان می باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: تدوین برنامه های ویژه نوروز سال 91 در راستای اجرای تورهای گیلانگردی از سوی دفاتر مسافرتی و جهانگردی استان، تهیه اقلام فرهنگی و تبلیغاتی شامل کتابچه راهنمای گردشگری، بروشور، نقشه راهنما، لوح فشرده، بنرهای تبلیغاتی اعم از اطلاع رسانی و خوش آمدگوی در مبادی ورودی شهرستانها، راه اندازی و فعال کردن مراکز و پایگاهها و کیوسکهای اطلاع رسانی در سطح استان در مبادی ورودی شهرستانها با هدف اطلاع رسانی جامع و رزرواسیون مراکز اقامتی و خصوصی از فعالیتهای مهم این ستاد است.

وی افزود: بهره گیری از منابع انسانی متخصص و تحصیلکرده در قالب راهنمایان گردشگری، راه اندازی ایستگاههای در قالب عرضه محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی، عرضه سوغات بومی و محلی، طبخ غذاهای محلی، امداد و نجات و فوریتهای پزشکی، غرفه نماز و غیره، آمادگی تمام واحدهای اقامتی ثابت و موقت استان برای اسکان و اقامت گردشگران ورودی به استان از دیگر اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی است.

عزیزی ادامه داد: آمادگی تمام مساجد و زائرسراها و اماکن مذهبی سطح استان برای ارائه خدمات به مسافران در راستای توسعه گردشگری مذهبی، اجرای برنامه های متنوع در قالب جشنوارههای بومی، محلی و عرضه بسته های فرهنگی درشهرستانهای گیلان، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با فعال کردن داروخانه های شبانه روزی، بیمارستانها، درمانگاهها و توسعه ناوگان بهداشتی و امدادرسانی اعم از آمبولانس و اورژانس، ارائه خدمات امداد نجات با استقرار پایگاههای امداد و نجات در محورهای مواصلاتی استان با بهره گیری از طرح نوروزی هلال احمردر این ستاد برنامه ریزی شده است.

وی افزود: ارائه خدمات انتظامی و امنیتی با اجرای طرح ترافیکی و روان سازی مسیرهای منتهی به مراکز تفریحی و تاریخی، انجام تدابیر حفاظتی و امنیتی برای پارکها و کمپهای محل اقامت گردشگران، همکاری در حفظ امنیت در محورهای گردشگری و سواحل دریا، بهسازی خدمات شهری و رفاه عمومی با آماده سازی فضای شهری، آمادگی برای ارائه خدمات رفاهی توسط شرکتهای آب، برق، مخابرات، بانکهای عامل، جایگاههای سوخت و انجام اقدامات لازم با هدف توزیع ارزاق عمومی، بهسازی و آماده سازی سرویسهای بهداشتی عمومی از دیگر اقدامات این ستاد است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: آمادگی دستگاههای مرتبط برای ارائه خدمات بیمه ای و امدادی با استقرار کیوسکها، پایگاههای امداد خودرو و نمایندگی شرکتهای بیمه ای و ارائه خدمات جاده ای با آماده سازی ترمینالها و پایانه ها برای سرویس دهی بهتر به مسافران، آمادگی فرودگاه بین المللی سردار جنگل با هدف افزایش سورتی های پروازی، شناسایی نقاط حادثه خیز و نصب علائم هشداری در این مناطق از اقدامات خوب ستاد تسهیلات برای گردشگران است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای مرتبط با ستاد تسهیلات نوروزی اظهارداشت: با همکاری و هماهنگی سازمانها و ادارات استان در سال جاری اقدامات موثری صورت گرفته که در رشد و توسعه گردشگری در استان و رضایت گردشگران نقش اساسی خواهد داشت.

عزیزی افزود: مرکز ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان در بلوار شهید انصاری، مقابل خیابان ارشاد، نبش کوچه ولی عصر (ع ) مستقر و شماره تلفن‌ رسیدگی به شکایات و دبیرخانه ستاد دائمی تسهیلات سفر7732067 - 0131 است که پاسخگوی گردشگران خواهد بود.

وی گفت: همچنین میهمانان می توانند برای ارتباط با ستاد اسکان با شماره 7732064 - 0131 تماس حاصل کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان یادآورشد: سامانه پیام کوتاه این سازمان با شماره 30007650004423 آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات عزیزان هموطن است.