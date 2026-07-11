ارزیابی فنی تأسیسات گردشگری برای صدور گواهینامه کیفیت در بندر انزلی

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این برنامه اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق گردشگران، ارتقای سطح کیفی خدمات و تحقق سیاستهای توسعه پایدار، روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه سال جاری، تیمی متشکل از مسئول میراثفرهنگی شهرستان بندرانزلی و کارشناسان ارزیابی معاونت گردشگری استان، از شماری از تأسیسات گردشگری این شهرستان بازدید کردند.
معاون گردشگری گیلان با اشاره به محورهای این ارزیابیها افزود: در جریان این بازدیدها، آخرین وضعیت ارائه خدمات در مراکز اقامتی و پذیرایی با شاخصهایی نظیر رعایت استانداردهای حرفهای، الزامات بهداشتی، میزان آمادگی برای میزبانی شایسته و نحوه تکریم مسافران، بهصورت دقیق مورد سنجش قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در جریان گفتوگو با بهرهبرداران، بر ضرورت ارتقای مستمر خدمات مطابق با استانداردهای ابلاغی و حفظ شأن و جایگاه گردشگران تأکید ویژهای شد؛ چرا که این ارزیابیها مبنای اصلی برای طرح پرونده در کمیسیون درجهبندی بهمنظور صدور نهایی گواهینامه کیفیت خدمات خواهد بود.
توسعه گردشگری دریامحور؛ راهبرد پیشران در اقتصاد استان
ابراهیمی در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریتی بهسوی ظرفیتهای ساحلی، از بررسی پتانسیلهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری دریامحور خبر داد و گفت: توسعه این بخش با شناسایی پهنههای آبی و ایجاد محصولات نوین گردشگری، بهعنوان یکی از مزیتهای راهبردی استان در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: گردشگری دریامحور، پتانسیل بالایی در تنوعبخشی به سبد محصولات، افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی جوامع محلی دارد؛ لذا بهرهگیری از برنامهریزی علمی و جلب مشارکت حداکثری بخش خصوصی برای تقویت زیرساختهای این حوزه، اولویتِ غیرقابلانکار معاونت گردشگری استان گیلان است.
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