به گزارش خبرنگار مهر، پیکر عبدالمحمد روح‌بخشان صبح امروز چهارشنبه 24 اسفند از مقابل منزل او در ولنجک تهران بر دستان اهالی قلم و پژوهشگران حوزه تاریخ و ادبیات به سمت بهشت زهرا (س) تشییع شد.

در مراسم تشییع پیکر روح‌بخشان چهره‌هایی مانند جمشید کیانفر، باجلان فرخی، عبدالکریم جربزه‌دار، فرامرز طالبی، مهرداد وحدتی و سیدعلی آل‌داوود حضور داشتند.

پیکر وی دقایقی به بهشت زهرا (س) انتقال یافت و قرار است تا ساعاتی دیگر در قطعه نام‌آوران به خاک سپرده شود.

عبدالمحمد روح بخشان که سال 1317 متولد شد، ساعت 1 بامداد روز 22 اسفند در سن 73 سالگی دار فانی را وداع گفت.

او تحصیلکرده رشته حقوق و ادبیات فرانسه بود و همچنین دوره آموزشی باستان شناسی و تاریخ را در سوئیس گذرانده بود.

روح‌بخشان سال‌ها به کار روزنامه‌نگاری مشغول بود و نخستین مصاحبه خود را با امام راحل (ره) در پاریس انجام داد که در کیهان آن روزگار به چاپ رسید.

وی بعدها در مرکز نشر دانشگاهی مشغول به کار شد و به ویراستاری و همچنین انتشار مجله لقمان به زبان فرانسه پرداخت.

از زنده‌یاد روح‌بخشان آثار فراوانی بر جای مانده است که از آن میان می‌توان به هفتصد مقاله در نشریات مختلف و کتاب های تألیفی و ترجمه مانند جلوه‌های هنر پارسی، مقدمه ای بر تصحیح تذکره الاولیای عطار، ویرایش و ترجمه یونانیان و بربرها، فرنگ و فرنگی در ایران، ایران فتحعلیشاهی، ویراستاری کلیله و دمنه براساس کتابتی نویافته از قرن سیزدهم و ... اشاره کرد.