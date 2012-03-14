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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

صبح امروز بر دستان اهالی قلم/

پیکر عبدالمحمد روح‌بخشان تشییع شد

پیکر عبدالمحمد روح‌بخشان تشییع شد

پیکر عبدالمحمد روح‌بخشان، مولف، پژوهشگر و روزنامه‌نگار فقید صبح امروز از جلوی منزلش در ولنجک تهران به سمت بهشت زهرا (س) تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر عبدالمحمد روح‌بخشان صبح امروز چهارشنبه 24 اسفند از مقابل منزل او در ولنجک تهران بر دستان اهالی قلم و پژوهشگران حوزه تاریخ و ادبیات به سمت بهشت زهرا (س) تشییع شد.

در مراسم تشییع پیکر روح‌بخشان چهره‌هایی مانند جمشید کیانفر، باجلان فرخی، عبدالکریم جربزه‌دار، فرامرز طالبی، مهرداد وحدتی و سیدعلی آل‌داوود حضور داشتند.

پیکر وی دقایقی به بهشت زهرا (س) انتقال یافت و قرار است تا ساعاتی دیگر در قطعه نام‌آوران به خاک سپرده شود.

عبدالمحمد روح بخشان که سال 1317 متولد شد، ساعت 1 بامداد روز 22 اسفند در سن 73 سالگی دار فانی را وداع گفت.

او تحصیلکرده رشته حقوق و ادبیات فرانسه بود و همچنین دوره آموزشی باستان شناسی و تاریخ را در سوئیس گذرانده بود.

روح‌بخشان سال‌ها به کار روزنامه‌نگاری مشغول بود و نخستین مصاحبه خود را با امام راحل (ره) در پاریس انجام داد که در کیهان آن روزگار به چاپ رسید.

وی بعدها در مرکز نشر دانشگاهی مشغول به کار شد و به ویراستاری و همچنین انتشار مجله لقمان به زبان فرانسه پرداخت.
 
از زنده‌یاد روح‌بخشان آثار فراوانی بر جای مانده است که از آن میان می‌توان به هفتصد مقاله در نشریات مختلف و کتاب های تألیفی و ترجمه مانند جلوه‌های هنر پارسی، مقدمه ای بر  تصحیح تذکره الاولیای عطار، ویرایش و ترجمه یونانیان و بربرها، فرنگ و فرنگی در ایران، ایران فتحعلیشاهی، ویراستاری کلیله و دمنه براساس کتابتی نویافته از قرن سیزدهم و ... اشاره کرد.
کد مطلب 1559800

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