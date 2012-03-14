به گزارش خبرنگار مهر، پیکر عبدالمحمد روحبخشان صبح امروز چهارشنبه 24 اسفند از مقابل منزل او در ولنجک تهران بر دستان اهالی قلم و پژوهشگران حوزه تاریخ و ادبیات به سمت بهشت زهرا (س) تشییع شد.
در مراسم تشییع پیکر روحبخشان چهرههایی مانند جمشید کیانفر، باجلان فرخی، عبدالکریم جربزهدار، فرامرز طالبی، مهرداد وحدتی و سیدعلی آلداوود حضور داشتند.
پیکر وی دقایقی به بهشت زهرا (س) انتقال یافت و قرار است تا ساعاتی دیگر در قطعه نامآوران به خاک سپرده شود.
عبدالمحمد روح بخشان که سال 1317 متولد شد، ساعت 1 بامداد روز 22 اسفند در سن 73 سالگی دار فانی را وداع گفت.
او تحصیلکرده رشته حقوق و ادبیات فرانسه بود و همچنین دوره آموزشی باستان شناسی و تاریخ را در سوئیس گذرانده بود.
روحبخشان سالها به کار روزنامهنگاری مشغول بود و نخستین مصاحبه خود را با امام راحل (ره) در پاریس انجام داد که در کیهان آن روزگار به چاپ رسید.
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