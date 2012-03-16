مرحوم سید احمد خمینی یار و امین امام راحل بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالجواد غرویان در خطبه دوم نماز جمعه نیشابور با اشاره به سالگرد درگذشت فرزند گرامی امام خمینی(ره) افزود: این روحانی بزرگ از اولین روزهای پیروزی انقلاب به عنوان بازوی قدرتمند مشغول به خدمت بود و بعد از وفات امام راحل نیز قاطعانه از رهبری معظم انقلاب حمایت کرد.

وی همچنین با گرامی‌داشت سالگرد درگذشت مرحوم آیت‌اله حاج شیخ هاشم قزوینی از فقهای بزرگ مقیم مشهد مقدس به بیان فضایل علمی و کرامات معنوی وی پرداخت.

وی به فرا رسیدن عید نوروز اشاره کرد و اظهار داشت: ایام نوروز فرصت مناسبی برای کنار گذاشتن کدورت‌ها بین خانواده‌هاست.

وی گفت: رفت و آمدها بین اقوام و بجا آوردن صله رحم مورد تایید و تاکید اسلام است.