مربیگری در لیگ یک سخت است/ حمایتهای مردم آلومینیوم را به لیگ برتر رساند

اکبر میثاقیان پس از صعود تاریخی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان به لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر صعود آلومینیوم به لیگ برتر را به تمامی مردم هرمزگان تبریک گفت و افزود: حمایتهای بی دریغ و دلسوزانه مردم هرمزگان از تیم آلومینیوم یکی از عوامل اصلی صعود آلومینیوم به لیگ برتر بود.

وی با اشاره به مشکلات باشگاه آلومینیوم در این فصل، بیان داشت: تیم ما در این فصل با مشکلات مالی فراوانی مواجه بود و حتی زمانی نیز صحبتهایی در خصوص انحلال تیم مطرح شده بود اما خوشبختانه با حمایتهای دلسوزانه مردم هرمزگان و تدابیر خردمندانه استاندار هرمزگان و مدیریت جدید کارخانه آلومینیوم المهدی توانستیم با غلبه بر تمامی مشکلات به لیگ برتر صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با اشاره به گروه سختی که آلومینیوم در آن قرار گرفته بود، اظهار داشت: در گروه ما تیمهای سرسختی همچون ماشین سازی تبریز و گهر زاگرس قرار داشتند اما خوشبختانه توانستم با استفاده از تجربه طولانی مدت خود در رساندن تیمها به لیگ برتر و همچنین بازی های خوب بازیکنان تیم را به لیگ برتر برسانم.

میثاقیان ادامه داد: تیم ما از بازیکنانی خوب و با تجربه و همچنین کادرفنی مجربی برخوردار بود که همدلی و همفکری این گروه توانست آلومینیوم را با اقتدار کامل به لیگ برتر برساند.

وی مربیگری در لیگ یک را دیوانگی محض دانست و عنوان کرد: سرمربیگری در لیگ یک و رساندن یک تیم به لیگ برتر بسیار سخت اما خوشبختانه من توانسته ام تیمهای زیادی را به لیگ برتر برسانم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان افزود: من نمی دانم چرا به هر تیمی که می روم آن تیم با مشکل بی پولی مواجه می شود که احتمالا این مسئله از بدشانسی من است اما خوشبختانه توانسته ام در این تیمهای بی پول نیز موفق باشم.

میثاقیان در خصوص دیدار آلومینیوم مقابل شهرداری یاسوج گفت: بازیکنان شهرداری در این دیدار با انگیزه زیادی بازی کردند تا بتوانند شانس صعود خود به پلی آف را افزایش دهند و در نهایت نیز توانستند به هدف خود برسند.

وی اضافه کرد: بازیکنان ما باید بازی بهتری را انجام می دادند اما در نهایت خوشحالم که با وجود شکست توانستیم به لیگ برتر برسیم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان بیان داشت: هنوز وضعیتم برای فصل بعد مشخص نیست و هیچ تصمیمی برای آینده نگرفته ام اما در هر صورت برای تیم فوتبال آلومینیوم در لیگ برتر آرزوی موفقیت می کنم.