نصب 55 دستگاه چراغ ترافیکی در کردستان/ 107 نقطه پرحادثه ایمن سازی شد

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام تلاش مجموعه اداره کل راه و ترابری کردستان ازدیاد ایمنی، کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن و در نهایت محیطی امن برای مسافرت با خاطری آسوده در تمامی محورهای استان است.

وی افزود: در همین راستا اقدامات اساسی از جمله اجرای خط‌ کشی، نصب تابلو و علایم، نصب گاردریل و نیوجرسی و نصب چراغ چشمک ‌زن ترافیکی در تقاطع‌ها و مناطق مسکونی در دستور کار بود که از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن تعداد 55 دستگاه چراغ ترافیکی LED درمحورهای استان به کارگیری و نصب شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان عنوان کرد:‌ آمار اعلامی از مراکز ذیصلاح از جمله پلیس راه از کاهش 25 درصدی تلفات و تصادفات در اثر اقدامات ایمنی انجام شده توسط راه و ترابری خبر می دهد که انتظار می رود این روند کاهشی همچنان ادامه داشته باشد.

ایمن سازی107 نقطه پرحادثه در کردستان

معاون راهداری اداره کل راه وترابری استان کردستان از شناسایی و آشکارسازی 107 نقطه پرحادثه در جاده‌های استان خبر داد

محمد راشد مدرس گرجی گفت:‌ به استناد آمار و تحلیل آماری تصادفات در نقاط مختلف استان و به منظور پیشگیری از حوادث مشابه این اداره کل نسبت به شناسایی نقاط پرحادثه و دارای بیشترین میزان تصادفات روی داده پرداخته است که تاکنون 107 نقطه را تعیین و با انجام اقدامات زودبازده و کم ‌‌هزینه از جمله آشکارسازی از طریق ترانشه ‌برداری، استفاده از تابلو و علائم، استفاده از گاردریل، خط‌ کشی و خط نوشته و دیگر اقدامات ایمنی از جمله استفاده از چراغ چشمک ‌زن در نقاط مذکور را ایمن‌سازی کرده است.

وی افزود: این اقدامات کاهش چشمگیر تصادفات و تلفات را نسبت به سال های گذشته در پی داشته است و این روند کماکان ادامه پیدا می کند.

320 مورد مجوز احداث در محورهای کردستان صادر شد

معاون راهداری راه و ترابری کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از صدور 320 مورد مجوز احداث در محورهای کردستان خبر داد و اظهار داشت: حفظ و نگهداری و کنترل ساخت و ساز در حریم راه‌ها از اقدامات اساسی برای افزایش ایمنی و جلوگیری از تصادفات و تلفات ناشی از آن است که از ابتدای امسال تا پایان بهمن، به منظور ساماندهی احداث و ساخت و ساز تعداد 320 مورد مجوز احداث پس از انجام کار کارشناسی و بررسی‌ های لازم صادر شده است.

وی افزود: در همین مدت 200 مورد مجوز حفاری نیز صادر شده است و اداره کل راه و ترابری کردستان آمادگی صدور مجوزهای لازم بر اساس قوانین را دارد.