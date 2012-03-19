به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات زائران قم از افزایش مراکز سلامت اورژانس قم به 10 مرکز و آمبولانس های جاده ای و شهری به 32 دستگاه با 14 آمبولانس پشتیبان و در اختیار گرفتن یک دستگاه اتوبوس آمبولانس برای نخستین بار در قم خبر داد و گفت: در عید سال 90 تعداد ایستگاه‌های سلامت ۳ مورد بود که در نوروز 91 این تعداد با رشد ۳۰۰ درصدی به 10 ایستگاه افزایش یافته است.



سید شمس الدین حجازی اضافه کرد: اولین اتوبوس آمبولانس کشور در اختیار استان قم قرار گرفته است که مجهز به 16 تخت و ‏ICU‏ است.



وی گفت: مراکز درمانی و بهداشتی ویژه ایام نوروز آماده خدمت رسانی به زائران و مسافران به صورت 24 ساعته هستند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه مرکز بهداشتی و درمانی استان قم در سال گذشته مقام اول را در کشور کسب کرد، افزود: به همین دلیل طراحی و انتشار بروشور ملی بر عهده این استان گذاشته شد.



استقرار 11 اکیپ پزشکی در اطراف حرم در لحظه سال تحویل



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از آمادگی 14 آمبولانس برای پشتیبانی عملیات های ویژه خبر داد و افزود: تعداد اکیپ پزشکی برای خدمات پزشکی اطراف حرم در لحظه تحویل سال از 8 به 11 اکیپ افزایش یافته است.



حجازی از بازرسی اماکن توزیع مواد غذایی و توقیف ومعدوم کردن مواد غذایی فاسد و نمونه گیری آب استان در ساعات مختلف خبر داد و بر آمادگی مراکز درمانی دولتی و خصوصی استان قم و تامین نیاز دارویی و خونی تاکید کرد.



بازدید سرزده رئیس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی از مراکز درمانی



در این بازدیدها که با حضور معاون و مدیر درمان و مدیر حوزه ریاست دانشگاه و با هدف نظارت هرچه بیشتر بر حسن اجرای وظایف محوله مراکز مختلف در ایام نوروز انجام شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم از نزدیک به بررسی و کنترل شبکه سلامت و درمان پرداخت و همچنین توصیه های لازم برای اجرای فعالیت ها به مسئولان و کارکنان این مراکز ابلاغ کرد.



سید شمس الدین حجازی همچنین با حضور بر بالین برخی بیماران بستری شده در این بیمارستانها از نزدیک روند درمان و وضعیت جسمی این بیماران را بررسی و کنترل کرد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم در این بازدیدهای چند ساعته در گفتگوی مستقیم با پرسنل و کارکنان مراکز درمانی بر اهمیت نقش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در بخش های مختلف ستادی ،نظارتی و درمانی در ایام تعطیلات نوروز تاکید کرد و گفت: بدنه بهداشت و سلامت استان به صورت شبانه روزی و با شیفت های کاری گوناگون آماده خدمت رسانی به زائران حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسافران نوروزی است.



آمار فعالیتهای مرکز اورژانس 115 در روز چهارم طرح نوروزی 91



از مجموع هزار و 113 تماس تلفنی گرفته شده با خطوط 115 قم، تعداد 194 مأموریت توسط پرسنل این مرکز انجام شده است .



در این ماموریت ها 202 نفر شامل مجروحان و بیماران داخلی از خدمات اورژانسی بهره مند شدند .



56 فقره تصادف در شهر قم و 8 مورد تصادف نیز در جاده های استان رخ داده است.



در ایستگاه های سلامت اورژانس 115 نیز 53 نفر مراجعه کننده ثبت شده است که از خدمات درمانی و دارویی این ایستگاه ها استفاده کرده اند.