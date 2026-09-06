رشد ۵۶.۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۵ ماهه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قسیم عثمانی در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه ۱۵ شهریورماه) کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: در این نشست، عملکرد و میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در پنجماهه نخست سال جاری و مهمترین اقدامات سازمان در حوزه وصول درآمدها، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، هوشمندسازی نظام مالیاتی و طرح «نشاندار کردن مالیاتها» بررسی شد.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: سبحانیان در این نشست اعلام کرد که در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۷۹۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶/۲ درصد رشد داشته است. همچنین طی این مدت، ۳۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان مسترد شده که رشد ۱۲۰ درصدی را نشان میدهد.
عثمانی ادامه داد: رئیسکل سازمان امور مالیاتی، تسهیل امور مؤدیان، توسعه هوشمندسازی و دادهمحوری، مبارزه با فرار مالیاتی و تسریع در استرداد مالیات را از محورهای اصلی اقدامات سازمان عنوان کرد و گفت که زمان رسیدگی به درخواستهای استرداد با استفاده از سامانه مؤدیان و صورتحسابهای الکترونیکی به کمتر از دو ماه کاهش یافته است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: سبحانیان همچنین گزارشی از اجرای طرح «نشاندار کردن مالیاتها» ارائه کرد که بر اساس آن مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را از میان ۲ هزار و ۸۳ پروژه ملی و استانی انتخاب کنند و بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی برای تأمین مالی این پروژهها اختصاص خواهد یافت.
وی اظهار کرد: اعضای کمیسیون ضمن تقدیر و تشکر از رئیسکل، مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی بابت اقدامات انجامشده در زمینه هوشمندسازی، مبارزه با فرار مالیاتی، تسهیل امور مؤدیان و افزایش وصول درآمدهای پایدار، تأکید کردند که رشد درآمدهای مالیاتی باید عمدتاً از مسیر گسترش پایههای مالیاتی، شناسایی منابع جدید، مقابله هدفمند با فرار مالیاتی و تکمیل نظام اطلاعات اقتصادی صورت گیرد و نباید به افزایش فشار بر مؤدیان شفاف و خوشحساب منجر شود.
عثمانی افزود: اعضای کمیسیون همچنین بر تکمیل گذار از ممیزمحوری به نظام مالیاتی دادهمحور و هوشمند، تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، حمایت از تولید و صادرات و شفافیت در اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها تأکید کردند و حرکت به سمت نظام مالیات بر مجموع درآمد را از الزامات اصلاح ساختاری نظام مالیاتی دانستند.
وی گفت: همچنین در این جلسه گودرزوند چگینی، نایبرئیس کمیسیون و رئیس جلسه، نیز با قدردانی از اقدامات سازمان امور مالیاتی تأکید کرد افزایش درآمدهای مالیاتی باید در چارچوب عدالت مالیاتی، حمایت از تولید و سرمایهگذاری، شفافیت اقتصادی و رضایتمندی مؤدیان دنبال شود و سازمان ضمن تفکیک آثار تورمی از رشد واقعی درآمدها، تمرکز بیشتری بر شناسایی پایههای جدید و مقابله با فرار مالیاتی داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اظهار کرد: در این نشست مقرر شد سازمان امور مالیاتی گزارش تفصیلی عملکرد پنجماهه، وضعیت استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و برنامه مقابله با فرار مالیاتی و توسعه پایههای جدید را به کمیسیون ارائه کند. همچنین مقرر شد گزارش اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها با همکاری سازمان برنامه و بودجه، شامل میزان تخصیص منابع و پیشرفت پروژههای منتخب، ارائه و موضوعات مذکور در جلسات آتی کمیسیون پیگیری شود.
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