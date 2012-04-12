ایران به صادرکننده بنزین تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس بیان داشت: این شرکت به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی کشور با بیش از 50 درصد پیشرفت اواخر امسال یا اوایل سال آینده با ظرفیت 120 هزار بشکه میعانات گازی در روز، به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: شرکت پالایش ستاره خلیج فارس در سه مرحله به دست متخصصان و کارشناسان داخلی با دو میلیارد و 600 میلیون یورو هزینه ساخته می شود.

قاسمی طرح توسعه پالایشگاه نفت بندرعباس را از برنامه های مهم امسال وزارت نفت توصیف کرد و افزود: تاپایان امسال 3 میلیون لیتر بنزین در روز به ظرفیت این پالایشگاه افزوده می شود.

وی عنوان کرد: ظرفیت فعلی این پالایشگاه 9 و نیم میلیون لیتر بنزین در روز است. پالایشگاه نفت بندرعباس با ظرفیت 320 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز، سومین پالایشگاه نفت کشور از نظر ظرفیت پالایش نفت خام است.

وزیر نفت افزود: بیش از 19 درصد از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، سوخت جت و نفت کوره در شرکت پالایش نفت بندرعباس تولید می شود.