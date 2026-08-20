به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، دیپلمات ارشد روسیه گفت: آمریکا با سیاست اعمال فشار، نمی‌تواند اهدافش را در قبال ایران محقق کند.

وی افزود: ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است و تهران در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ توانایی خود را در ایستادگی در برابر «فشار حداکثری» نشان داد.

نماینده دائم روسیه در وین گفت: نتایج مثبت تنها از طریق دیپلماسی صادقانه امکان‌پذیر خواهد بود؛ هرچه آمریکا زودتر این موضوع را درک کند، بهتر است.

وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی علیه افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله اعمال می‌شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهار نظر علیه ایران مدعی شد که ویرانگرترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده است؛ اقدامی که به زعم او تاکنون علیه هیچ کشوری اتخاذ نشده است.