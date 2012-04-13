به گزارش خبرنگار مهر، در دوره بهار امسال مانند دوره‌های پیش، درس‌گفتار‌های اساتید این موسسه،‌ هر روز برگزار خواهد شد. دوره «سینمای ترنس مالک» با حضور مازیار اسلامی، روزهای شنبه از ساعت 17 تا 19 برگزار می‌شود که شروع این جلسات از فردا شنبه 26 فروردین 91 خواهد بود که علاقه‌مندان می‌توانند ثبت نام کنند.



مراد فرهادپور «فلسفه آلن بدیو» را روزهای یکشنبه تدریس می‌کند که این جلسات از 20 فروردین 91 شروع شده و ساعت برگزاری آن 17 تا 19 است. روزهای دوشنبه دو درس‌گفتار در این موسسه تدریس می‌شود. مشتاقان تاریخ فلسفه سیاسی می‌توانند با خشایار دیهیمی «تاریخ فلسفه سیاسی: تجزیه و تحلیل فلسفه دوران کلاسیک» را از ساعت 17 تا 19 دوره کنند و علاقمندان به هانا آرنت نیز می‌توانند در درس‌گفتار‌های «هانا آرنت و وضعیت بشری» علی معظمی شرکت کنند که از ساعت 19 تا 21 برگزار می‌شود. آغاز دوره این دو درس‌گفتار از روز 28 فروردین خواهد بود.

مصطفی ملکیان تدریس روانشناسی اخلاق را به عهده خواهد داشت که این دوره «روانشناسی اخلاق: جبر و اختیار و مسئولیت‌های اخلاق» در روزهای سه شنبه برگزار شده و از 22 فروردین آغاز شده است. برگزاری جلسات درس‌گفتار «مارکس و فلسفه تاریخ» را صالح نجفی در روزهای چهارشنبه‌، به عهده دارد که جلسات این درس‌گفتار از تاریخ 23 فروردین آغاز شده و ساعت تشکیلشان از ساعت 17 تا 19 است.

همزمان محمد مالجو «کارل پولانی: پروسه مقاومت در برابر نظام بازار» را تدریس خواهد کرد. روزهای هفته با درس‌گفتار «ادبیات روسی: مایاکوفسکی؛ خطابه‌ طغیان» حمیدرضا آتش برآب پایان خواهد رسید. جلسات این درس‌گفتار روزهای پنجشنبه‌ از ساعت 14 تا 16 بوده و این دوره از 14 اردیبهشت آغاز خواهد شد.

موسسه‌ مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش با نظر به دانش‌های نظری برای فراهم‌آوردن امکانی که حاصل آن پیوند اندیشه با پرسش‌گری باشد، کار خود را آغاز کرد و بیش از 240 دوره را با حضور چهره‌هایی مانند سیدجواد طباطبایی، مصطفی ملکیان، مراد فرهادپور، خشایار دیهیمی، موسی غنی‌نژاد، مسعود نیلی، ابراهیم توفیق، مازیار اسلامی، محمد بهارلو، صالح نجفی،‌ علی‌رضا صحاف‌زاده، محمد مالجو، عارف اقوامی‌مقدم، افشین جهاندیده، حمیدرضا آتش‌بر‌آب و... برگزار کرده است.



درس‌گفتارهای چهار جلسه‌ای این موسسه در طول یک‌ماه برگزار می‌شود و مدت هر جلسه 2 ساعت خواهد بود. همچنین به منظور گسترش محدوده‌ مرزی جهت پاسخ‌گویی به علاقه‌مندان درس‌گفتارهای دایر در موسسه، امکان استفاده از درس‌گفتارهای آنلاین نیز در شهرستان‌ها و شهرهای خارج از کشور وجود دارد. تاکنون برای بیش از 50 دوره از درس‌گفتارها در طول برگزاری کلاس‌ها در محل موسسه، امکان استفاده برای مخاطبان آنلاین فراهم آمده است.