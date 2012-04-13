  1. اقتصاد
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۳۵

در سال 90 ؛

22 میلیون دلار پوشاک وارد کشور شد/ پوشاک چینی ارزان آمد

22 میلیون دلار پوشاک در سال 90 وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه در سال 89 معادل 11.64 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد: واردات پوشاک ایران در سال 90 به 22 میلیون دلار رسید، این در حالی است که این میزان در سال 89 معادل 20 میلیون دلار بود.

امارات متحده عربی ، ایتالیا و چین سه کشور عمده مبدا واردات پوشاک به ایران در سال 90 نام گرفتند. برهمین اساس، در سال گذشته 8 میلیون 949 هزار دلار پوشاک از امارات متحده عربی، 4 میلیون و 669 هزار دلار پوشاک از ایتالیا و 4 میلیون و 37 هزار دلار پوشاک از چین وارد کشور شد.

وزن واردات پوشاک از امارات متحده عربی ، ایتالیا و چین در سال 90 به ترتیب 986 تن، 167 تن و 549 تن بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پوشاک چینی با قیمت ارزان وارد کشور شده است.

