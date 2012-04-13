22 میلیون دلار پوشاک وارد کشور شد/ پوشاک چینی ارزان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد: واردات پوشاک ایران در سال 90 به 22 میلیون دلار رسید، این در حالی است که این میزان در سال 89 معادل 20 میلیون دلار بود.

امارات متحده عربی ، ایتالیا و چین سه کشور عمده مبدا واردات پوشاک به ایران در سال 90 نام گرفتند. برهمین اساس، در سال گذشته 8 میلیون 949 هزار دلار پوشاک از امارات متحده عربی، 4 میلیون و 669 هزار دلار پوشاک از ایتالیا و 4 میلیون و 37 هزار دلار پوشاک از چین وارد کشور شد.

وزن واردات پوشاک از امارات متحده عربی ، ایتالیا و چین در سال 90 به ترتیب 986 تن، 167 تن و 549 تن بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پوشاک چینی با قیمت ارزان وارد کشور شده است.