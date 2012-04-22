گیاهان خوراکی میهمان سفره های ایلامیها/ برداشت 700 تن گیاه خوراکی

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام به علت قرار گرفتن در ادامه رشته کوه های زاگرس و شرایط مساعد آب و هوایی پوشش گیاهی مناسبی دارد و گیاهان خوراکی در فصل بهار نیز از جمله آنهاست.

بر اساس برآوردهای اداره کل منابع طبیعی استان در فصل بهار روزانه حدود 120 تن انواع این گونه گیاهان از مناطق مختلف استان برداشت می شوند.

استان ایلام ذخیره گاه گیاهان دارویی در غرب کشور محسوب می شود و بیش از هزار گونه گیاهی در استان ایلام شناسایی شده که از این تعداد 300 گونه خواص درمانی و دارویی دارند.

استان ایلام از نظر گیاهان دارویی در کشور یک ذخیره گاه مهم به شمار می رود و اهداف کلان منابع طبیعی استان، توسعه و احیای گیاهان به خصوصی گیاهان دارویی است.

برای توسعه و استفاده عموم مردم از گیاهان دارویی در اولین گام شناسایی گیاهان و مناطق رشد آنها ضروری است که این امر باید بر روی نمونه هایی که با اطلاعات دقیق کشاورزی همراه است انجام شود.

وجود گیاهان خوراکی، چون کنگر، پاغازه، شنگر، ونگی، پی شوک، کله شنگ، تره، پیچک و قارچ در دشتها و مناطق کوهستانی استان زمینه اشتغال افراد زیادی بویژه روستاییان را فراهم کرده است و افراد با جمع کردن این گیاهان و آوردن به شهرها سفره های مردم استان را رنگین می کنند.

به گفته کارشناسان، تغذیه پرورشی در دامن طبیعت باعث حفظ خواص دارویی و طعم دلچسب در این گیاهان شده و دارای منبع غنی انرژی است.

مردم استان ایلام با توجه به خواص متعدد گیاهان خوراکی خودرو و طعم مناسب آنها در فصول مختلف سال به وِیژه بهار از این گیاهان انواع غذاهای محلی تهیه می کنند.



روزانه ده ها تن انواع گیاهان خوراکی از دشت ها، کوهها و مناطق کوهپایه ای استان ایلام وارد بازار می شود و با استقبال خریداران مواجه می شود.

اکنون بازارهای تره‌بار فروشی استان مملو از گیاهان خوراکی است که علاوه بر تنوع، جلوه خاصی به این بازارها بخشیده است.

سالانه بیش از 700 تن انواع گیاهان خوراکی از کوهستان های استان ایلام برداشت می شود.

طبق گفته معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ارزش اقتصادی این میزان گیاه خوراکی سالانه 8 میلیارد و 500 میلیون ریال است که برای 400 خانوار اشتغالزایی فصلی ایجاد می کند.

استان ایلام با داشتن منابع طبیعی یکی از مناطق با ارزش کشور در زمینه گیاهان دارویی است و به نظر می رسد با تدوین و اجرای برنامه ای جامع برای استفاده از این منابع و احیا و گسترش سطوح کشت می توان این محصولات را گسترش و در نهایت با حفاظت از این گونه ها و تکثیر آن، اشتغالزایی و در نهایت توسعه اقتصادی را به ارمغان آورد.