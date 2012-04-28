  1. فرهنگ و ادب
۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

ماجرای دستیابی شوروی به بمب هسته‌ای در رمان تاریخی «رزیدنت»

ماجرای دستیابی شوروی به بمب هسته‌ای در رمان تاریخی «رزیدنت»

رمان تاریخی «رزیدنت« اثر آشوت آقابابیان ارمنی که شرح ماجرای جذاب و پرکشش دستیابی روسیه شوروی به اسرار هسته‌ای ایالات متحده آمریکاست، با ترجمه سیدحسین طباطبایی به بازار کتاب ایران راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال عرضه خواهد شد، داستان زندگی‌هایک هواکیمیان دانشمند و جاسوس افسانه‌ای ارمنی تبار شوروی است که پس از جذب به کا گ ب، ماموریت‌های حساس و پر ماجرایی در آلمان و ایالات متحده آمریکا داشته و به ویژه در انتقال دانش هسته‌ای آمریکایی‌ها به مسکو و مشارکت جدی در پروژه فوق سری ساخت نخستین سلاح هسته‌ای روسیه شوروی، همراه با دانشمندان بزرگ شوروی، به عنوان شکل دهنده یکی از بزرگ ترین جاسوسی‌های تاریخ، نقش آفرینی مهم و اثرگذاری داشته است.

سیدحسین طباطبایی مترجم کتاب در حال حاضر به عنوان وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو به سر می‌برد و ترجمه کتاب حاضر، حاصل ماموریت وی به ارمنستان و حضور در آن کشور است.

رزیدنت رمان جذاب و پر کششی است که در قالبی داستانی و کاملا مستند، به شرح زندگی و فعالیت‌های یکی از نامدارترین جاسوسان قرن می‌پردازد و نویسنده در پرداخت ماجراهای تاریخی و مستند آن به قدری حرفه‌ای عمل کرده است که کمتر خواننده‌ای است که مطالعه کتاب را پیش از به پایان رساندن آن رها کند.

این کتاب را انتشارات ثالث با قیمت 12000 تومان منتشر کرده است.

کد مطلب 1587584

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