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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی توسعه کهگیلویه و بویراحمد را به همراه دارد

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی توسعه کهگیلویه و بویراحمد را به همراه دارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: منتخب مردم بویراحمد و دنا در مجلس نهم گفت: ایجاد و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی یکی از طرح های بزرگی است که می تواند عاملی در راستای ایجاد اشتغال، تحول و توسعه پایدار استان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی بعدازظهر یکشنبه در جمع کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد افزود: باید با همکاری بخش خصوصی زمینه اجرای طرحهای بزرگ در این بخش را در استان فراهم کرد.

وی بیان کرد: اولویت اصلی در این زمینه جذب سرمایه گذار و معرفی توانایی ها و پتانسیل های استان و بالا بردن استان از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی است.

زارعی با بیان اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت دارای پتانسیل بالایی در استان است، عنوان کرد: بهره برداری و استفاده مطلوب از این پتانسیلها زمینه رشد، توسعه و شکوفایی هرچه بیشتراستان را فراهم خواهد آورد.

منتخب مردم بویراحمد و دنا در مجلس نهم افزود: مشکلات این بخش را به جدیت دنبال خواهیم کرد تا با ازمیان برداشتن مشکلات، راه توسعه همه جانبه استان هموار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد نیز در این دیدار گفت:40 درصد تولید ناخالص ملی در کشور مربوط به بخش صنعت، معدن وتجارت است.

محمد حسین حیدر پور افزود: امید است با همکاری مجمع نمایندگان استان این بخش رونق گرفته و شاهد رشد سرمایه گذاری و توسعه دراستان باشیم.

وی با اشاره به پروژه های مهم استان در بخش صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: کارخانه سیمان مارگون و سپوی دهدشت، پتروشیمی گچساران و دهدشت، فسفات چرام، نیروگاه سیکل ترکیبی، ایجاد سردخانه، منطقه ویژه اقتصادی و پایانه صادراتی از پروژه های مهم در این بخش است.

حیدر پور عنوان کرد: بیشتر ظرفیتهای صنعتی و معدنی این استان شناسایی شده اما هنوز باالفعل نشده است.

کد مطلب 1595284

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