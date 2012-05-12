دوسالانه خوشنویسی بر بخشهای هنری استان قزوین تاثیر گذاراست

احمد کرم اللهی در آستانه برگزاری دومین پیش همایش دوسالانه خوشنویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این اتفاق رویداد مهم فرهنگی کشور است که تاثیر زیادی در دیگر بخش های هنری خواهد گذاشت.



وی افزود: خوشنویسی به عنوان هنری اصیل و‌بومی قلمداد می شود که در آن هنرمند تلاش دارد متنی با حفظ ارزش های زیبایی شناختی نگارش کند و این هنر هر چند منحصر به ایران نیست اما در سرزمین های اسلامی به ویژه ایران، از رتبه و منزلت ویژه ای برخوردار است.



کرم اللهی بیان کرد: منزلت هنر خونشویسی به گونه ای است که با مروری بر آثار خوشنویسان 400 سده اخیر در دوره های صفویه، ‌قاجاریه و معاصر می توانیم به قالب، قائده و نظامی که مختص هنرمندان این سرزمین بوده پی ببریم.



این مسئول فرهنگی یادآورشد: قانونمندی این هنر شامل: شکل حروف،‌ اندازه کشیده ها و دوایر، ‌فواصل و چیدمان کلمات در کنار متن که همواره از آیات قرآنی، ‌روایات و احادیث الهام گرفته می شود در کنار فضای تربیتی استاد و شاگردی گویای اصالت این هنر است.



وی افزود: به حق باید قزوین را به عنوان یکی از کانون های اصلی خوشنویسی بویژه خط نستعلیق به شمار آورد و بزرگانی چون: میرعماد حسنی قزوینی که با استادی خط نستعلیق را به کمال رسانده، میرزا محمد حسین عماد الکتاب قزوینی،‌ میرزا محمد علی خیارجی قزوینی، عبدالمجید طالقانی،‌ ملک محمد قزوینی هر یک پشتوانه های معنوی این هنر محسوب می شوند.



وی یادآورشد: حوزه هنری افتخار آن را داشته که میزبان استادان بنامی چون غلامحسین امیرخانی، استاد جواد بختیاری، استاد علی شیرازی، استاد احمد پیله چی و استاد سید حیدر موسوی و آثار کتابت نویسان معروف این سرزمین باشد.



مراسم افتتاحیه پیش همایش دوسالانه خوشنویسی ‌با موضوع کتابت نویسی با حضور استادان و علاقه مندان در تاریخ 13 اردیبهشت ماه جاری در سالن سینما بهمن حوزه هنری برگزار و نمایشگاه آثار 49 کتابت نویس سه دوره تاریخی صفویه، قاجار و معاصر در نگارخانه مهر دایر شد.

مراسم افتتاحیه دوسالانه در دو بخش مسابقه و نمایشگاه شامل 940 اثر امروز شنبه 23 اردیبشهت ماه در سرای سعدالسلطنه آغاز می شود.