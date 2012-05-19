غرامت پرداختی هزینه بذر کشاورزان گلستان را تامین نمی کند!

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کشاورزان، اکنون برای جبران خسارت هر هکتار محصول زراعی نظیر گندم و جو حدود 80 هزار تومان غرامت به کشاورزان پرداخت می شود که این مبلغ بسیار ناچیز است.

طبق آمار، سهم هر کشاورز برای پرداخت بیمه محصولات کشاورزی در محصولات مختلف نظیر کلزا، گندم و مرکبات به ترتیب 20، 45 و 15 درصد است و مابقی از سوی دولت تامین می شود.

یک کشاورز از منطقه جلین با اشاره به اینکه محصول یک هکتار از مزرعه ام نابود شد، گفت: حمایت صورت گرفته برای جبران خسارت وجه بذر را نیز کفاف نکرده است.

صفری که 9 هکتار زمین کشاورزیش به محصولات زراعی اختصاص دارد گفت: به ازای هر هکتار 80 هزار تومان غرامت خسارت پرداخت شد که ناچیز است.

وی اظهار داشت: این درحالیست که برای کشت گندم بیش 240 کیلوگرم گندم بذری صرف کردم و خسارت پرداختی وجه بذر صرف شده را نیز تامین نمی کند.

این کشاورز بیان داشت: خسارت پرداختی نصف هزینه بذر و دیگر هزینه ها به ازای هر کاشت محصول در هر هکتار نیست و این درحالیست که برای بیمه هر هکتار 10 هزار تومان پرداخت کرده ام.

صفری عنوان کرد: هزینه های تامین بذر، کود و نهاده های کشاورزی، کارگر، هزینه شخم و کاشت و ... بسیار بالاست ولی حمایتها از این بخش ناچیز است.

وی اظهار داشت: با این حال کشاورز رغبتی به تولید کشاورزی ندارد و نیاز است مسئولان چاره جویی کنند تا کشاورزان برای کار انگیزه داشته باشند.

مدیر گروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی گلستان گفت: میزان پرداخت خسارت به کشاورزان در صورت بروز حادثه بر اساس میزان تعهد و گزینه انتخابی در هر محصول متفاوت است.

اصغر نادران در گفتگو با خبرنگا مهر افزود: در کلزای آبی حداکثر غرامت در مرحله آخر زراعی نزدیک به برداشت به ازای هر هکتار پنج میلیون ریال است و در گندم آبی حداکثر غرامت در مرحله آخر زراعی زمان برداشت به ازای هر هکتار سه میلیون ریال است.



وی اظهار داشت: میزان خسارت وارده به کشاورزان در بخش زراعت از اول مهرماه سال گذشته تاکنون 18 میلیارد ریال بوده است.



نادران گفت: گندم، جو، کلزا، پنبه، برنج، آفتابگردان، سویا، سیب زمینی، ذرت علوفه ای و دانه ایف پیاز، گوجه فرنگی، توتون، اکالیپتوس، مرتع، جنگل کاری فعملیات اصلاحی، جاده های جنگلی، باغات، زیتون، پرتغال، نارنگی، هلو، آلو، گردو، سیب و ... از جمله محصولاتی است که تجت پوشش بیمه محصولات کشاورزی است.



مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گلستان با اشاره به اعتراض کشاورزان نسبت به غرامت پرداختی گفت: عمده اعتراض کشاورزان به غرامت تعلق گرفته در 95 درصد موارد به میزان تعهد صندوق بیمه در زراعت مورد نظر است.



نادران عنوان کرد: به عنوان نمونه در زراعت جو دیم درصورتیکه 100 درصد به مزرعه در مرحله آخر زراعی خسارت وارد شود، حداکثر غرمت پرداختی 800 هزار ریال است که با توجه به بالارفتن هزینه های تولید ناچیز است.



وی تاکید کرد: با پیگیری ستاد بیمه استان این موارد به صندوق بیمه کشور انعکاس داده شده است.



نادران عنوان کرد: ازانچا که مسیر حمایت از بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی است، پیشنهاد می شود که همه بهره برداران تحت پوشش بیمه رفته و با توجه به اینکه گلستان از استانهایی حادثه خیز بوده و برف، تگرگ، خشکسالی و بارانهای سیل آسا همه ساله باعث وارد شدن خسارتهای سنگین می شود، بیمه محصولات امری ضروری است.



گلستان حدود 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که سالانه 95 نوع محصول در آن تولید می شود.