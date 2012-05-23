تنبیه عراق دلیل ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر/ امام فرمودند مغرور نشوید

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت سی سال از فتح خرمشهر، هنوز تمام نکات و زوایای پنهان این حماسه بزرگ و الهی بیان نشده است. شنیدن برخی از این نکات مغفول مانده از زبان فرماندهان دفاع مقدس شنیدنی است، به همین خاطر وبه بهانه سالروز عملیات بیت المقدس و آزاد سازی خرمشهرگفتگویی را با امیرسیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش انجام داده ایم.

در آستانه این روز بزرگ فرصتی برای گفتگو با امیر سیاری در دفتر کارش گرفتیم. وارد دفتر فرماندهی که شدیم مشغول مطالعه بود، وقتی متوجه حضورمان شد با همان برخورد گرم و صمیمی همیشگی تحویل مان گرفت. خستگی ناشی از کار زیاد در چهره اش مشخص بود. به قول خودش از صبح زود یا در جلسه بوده و یا با رسانه های مختلف خبری به مناسبت سوم خرداد در حال مصاحبه بوده است. در این حد که حتی وسط گفتگوی ما هم چند دقیقه ای با یکی از شبکه های رادیویی مصاحبه زنده انجام داد.

متن گفتگوی مهر با امیر سیاری در پی می آید:

*به عنوان اولین سوال بفرمایید، خرداد سال 61 در کدام منطقه حضور داشتید و مسئولیت آن زمان شما در ارتش چه بود؟



در آن ایام من در خرمشهرفرمانده دسته گردان تکاوران نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران بودم.

* درعملیات بیت المقدس و آزاد سازی خرمشهر نیزحضور داشتید؟

بله.

* امیر؛ عملیات های زیادی در دوران دفاع مقدس توسط رزمندگان ایرانی انجام گرفت اما در این میان توجه ویژه ای به عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد توسط نیروهای مسلح می شود. این عملیات چه ویژگی داشت که آن را نسبت به سایر عملیات ها متمایز کرده است.



عملیات بیت المقدس ابعاد مختلفی داشت. این عملیات سه مرحله ای بود و 26 روز مداومت عملیاتی داشت. کمتر عملیاتی در دوران دفاع مقدس به این شکل بود. یعنی 26 روز نیروی تازه نفس به جبهه تزریق کنیم ، تجهیز کنیم ، جنگ کنیم و پیشروی داشته باشیم؛ آن هم در مقابل دشمنی که تا بن دندان مسلح بود. این 26 روز توانمندی وعزم مردم برای دفاع از کشور و دینشان را نمایش می دهد. این مهمترین ویژگی عملیات بیت المقدس است .

اما مرحله اول عملیات بیت المقدس عبور از رودخانه بود. طراحی و اجرای عملیات در این مرحله بسیار دشواربود، اما این مرحله را به خوبی پشت سر گذاشته ایم و چندین لشکر را از رودخانه و زیر آتش دشمن عبور دادیم و در آن طرف رودخانه مستقر کردیم.

تعدد یگانهای شرکت کننده، مراحل عملیاتی، و همچنین نتایج خاص بدست آمده از دیگر ویژ گی های عملیات بیت المقدس است.

در این عملیات 6 هزار کیلومتر از خاک خرمشهر از وجود دشمن پاک شد و 19 هزار اسیر بعد از این عملیات به اسارت رزمندگان در آمدند.

به فکر دشمن هم خطور نمی کرد ما بتوانیم خرمشهر را که با انواع و اقسام استحکامات مهندسی و تجهیزات به روز مجهز و مستحکم کرده بود فتح کنیم. صدام در آن ایام گفته بود اگر ایرانی ها بتوانند خرمشهر را پس بگیرند کلید طلایی بصره را به آنها خواهم داد. این حرف یعنی اینکه صدام آنقدر به تجهیزات و تعدد نیروهای انسانی خود اطمینان داشت که ذره ای فکر شکست نمی کرد.

از دیگر ویژگی های عملیت بیت المقدس بازتاب توانمندی ایران در جهان بود. دشمن بعد از این عملیات به لاک دفاعی فرو رفت به طوری که بعد از آن دیگر روحیه پیشروی و راهبرد سریع و تصرف مناطق را نداشت.

با این عملیات کشورهای منطقه و فرامنطقه ای که دشمن را کمک می کردند، به عزم و اراده ملت ایران در دفاع از خاکشان پی بردند و این نکته خیلی مهم است که شما توانمندی نیروهای مسلح و نیروهای مردمی را به دشمنان و بیگانگان بفهمانید.

در روزهای اول فتح خرمشهر در جهان اینطور وانمود کرده بودند که عراق یک عقب نشینی تاکتیکی کرده است اما بعد از اینکه خبرنگاران و رسانه ها به خرمشهر آمدند و صحنه ها و حوادث را مشاهده کردند پی به قدرت جمهوری اسلامی ایران بردند.

* اشاره کردید به تجهیزات و امکانات پیشرفته ارتش عراق و استقرار بیش از 30 هزار نیروی عراقی در خرمشهر؛ چطور نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران با کمترین تجهیزات نظامی و با حداقل امکانات توانست ارتش بعث عراق را شکست داده و خرمشهر را فتح کنند.



اگربه روش معمول و محاسباتی بخواهید در نظر بگیرید و توانمندی و تجهیزات نظامی آن زمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را با ارتش بعث عراق بخواهیم مقایسه کنیم قابل مقایسه نخواهد بود چرا که ارتش عراق به مراتب پیشرفته تر از ما بود. حتی برخی کشورهای غربی و شرقی نیز ارتش عراق را حمایت می کردند . ما از نظر عددی و مقایسه کمی نمی توانستیم خودمان را با ارتش عراق قیاس کنیم اما در مقایسه توان رزم به یک موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد آن هم عناصر برتر ساز است.

خدا محوری، عشق به شهادت، عزم و اراده جدی برای بیرون راندن دشمن، ارتقا جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی، دفاع از انقلاب در وجود نیروهای ایرانی بود که همه را پای کار می آورد. اینها همان عناصر برترساز هستند.

نمی گوییم تجهیزات نظامی پیشرفته تاثیری ندارد اما وقتی در مقابل این انگیزه ها قرار می گیرند کم می آورند و این موضوع در عملیات بیت المقدس ثابت شد. آیا به همین راحتی و بدون وجود این انگیزه ها آن هم با کمترین امکانات و تجهیزات می شد در منطقه ای به این وسعت عملیات کرد و پیروز شد. البته کمک و نصرت خدا را به هیچ وجه نمی توان در این پیروزی نادیده گرفت. من معتقدم در عملیات بیت المقدس معجزه ای صورت گرفت. اگر این انگیزه ها نبود شما نمی توانستید در مقابل گرما، کمبود امکانات و دشواری ها طاقت بیاورید و تنها انگیزه الهی بود که رزمندگان را پیروز کرد.

* این موضوع صحت داد که حتی برخی فرماندهان نظامی نیز از پاز پس گیری خرمشهر ناامید بودند. فرمان امام برای آزادسازی خرمشهر چه تاثیری در روحیه رزمندگان داشت.



نمی شود گفت امیدی نداشتند؛ زیرا وقتی در محاسبات کمی مقایسه می کنیم می بینیم دشمن امکانات بیشتری دارد این به لحاظ مادی است، اما وقتی عناصر برترساز را دخیل می کنیم و از عناصر و نیروهایی استفاده می کنیم که همگی عاشق آزادسازی خرمشهر هستند دیگر نمی توان مایوس بود.

امید به خدا در بین نیروهای ما بسیار بالا بود. هر روز که پیشروی می کردیم نصرت و یاری خداوند را در مراحل مختلف حس می کردیم. شاید باور کردن این موضوعات برای نسل های جوان سخت باشد چرا که آن شرایط را ندیده اند و به سختی می توانند درک کنند.

* در طول این چند سال بعداز آزادسازی خرمشهر خاطرات زیادی از آن ایام بیان شده و به زوایای مختلف عملیات بیت المقدس پرداخته شده است. از دید شما کدام نکته در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر در طول این چند سال مغفول مانده و می بایست بیشتر به آن توجه شود .

نه تنها در عملیات بیت المقدس بلکه در ارزشهای حاکم بر دفاع مقدس نکاتی وجود دارد که از دید کارشناسان مغفول مانده و آنطور که باید نتوانسته ایم در این زمینه کار کنیم.

آیا ما تا به حال موفق شده ایم ارزشهای حاکم بر عملیات ها در طول دفاع مقدس را به نسل امروز منتقل کنیم. آیا ما توانسته ایم صحنه هایی را ایجاد کنیم که نسل جدید ما متوجه شود در دفاع مقدس ما چه گذشته است. من فکر می کنم که نتوانستیم. چرا که اگر این اتفاق می افتاد برخی امروز سئوال نمی کردند که چرا ما اصلا جنگیدیم؟ البته این افراد اندک هستند.

آنها نمی دانند وقتی دشمن وارد خاک ایران شد چه جنایاتی مرتکب شدند. فکر می کنم ناگفته ها و زوایای پنهان دفاع مقدس خیلی زیاد است.

* چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ را ادامه دادیم؟



برخی از جنایات دشمن در جنگ و اتفاقی که افتاد خبر ندارند. حالا من از شما می پرسم چرا نباید جنگ را ادامه می دادیم؟ مگر ما جنگ را اول شروع کرده و به خاک دشمن تجاوز کردیم؟ مگر آنها در خاک ما نبودند؟ حتی بعد از فتح خرمشهر نیز برخی از نقاط خاک ما در تصرف دشمن بود. چه تضمینی وجود داشت که وقتی دشمن از خرمشهر بیرون رفت خودش را تجهیز نکند و دوباره برنگردد؟ ما باید ارتش عراق را برای این تجاوز به خاک ایران تنبیه می کردیم.

* ارتش و سپاه از دوران دفاع مقدس تا به حال همکاری و تعامل بسیار خوبی با هم داشتند اما این سئوال در فتح خرمشهر پیش می آید که فاتح خرمشر سپاه بود یا ارتش؟



خرمشهر را نه سپاه و نه ارتش، بلکه خدا آزاد کرد؛ سپاه ، ارتش و نیروهای مردمی همگی در آزادسازی خرمشهر نقش داشتند. به همین خاطر بود که امام فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد. تا کسی نگوید من فاتح خرمشهر بودم.

* برداشت شما از این سخن حضرت امام که فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد چیست؟



امام بعداز آزادی سازی خرمشهر فرمودند ما نباید به آنچه که بدست آورده ایم مغرور شویم. این یک لطف الهی بود که شامل حال شما شد. دلیل این پیروزی وحدت، تعامل و همکاری مشترک شما بود که با استفاده از همه توانمندی هایتان و توکل بر خدا پیروز شدید.

*در این ایام کدام خاطره در ذهن شما زنده می شود؟



هرگاه اسم سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر می آید اولین چیزی که به ذهن من متبادر می شود جمله معروف حضرت امام است که فرمود: خرمشهر را خدا آزاد کرد. این جمله بسیار زیباست و خیلی معنا و مفهوم دارد. از این جمله باید درس ها گرفت. اما تلخ ترین روز من در ایام دفاع مقدس ساعت 4 یا 5 صبح آبان سال های ابتدایی جنگ بود که به خاطر پیشروی دشمن در خوزستان از قسمت شمالی شهر با عبور از عرض رودخانه کارون به جنوب خوزستان آمدیم و خط دفاعی تشکیل دادیم و آن قسمت از خاک کشورمان به تصرف دشمن درآمد. این موضوع خیلی برای من سخت بود و طعم تلخی داشت. بعد از این ماجرا یکی از آرزوهای ما این بود که ظرف مدت کوتاهی بتوانیم به آن طرف رودخانه برگردیم. وقتی در شب سوم خرداد دستور ورود به خرمشهر را دادند، بسیار خوشحال شدیم و بعد از بازپس گیری خرمشهر با خواندن نماز شکر خدا را شاکر شدیم، رزمندگان نذر و نیاز زیادی برای آزاد سازی خرمشهر کرده بودند.

* خرمشهر چه مدت در تصرف ارتش بعث عراق بود.



19 ماه؛ از 4 آبان 59 تا اردیبهشت سال 61.

* بعد از آزاد سازی خرمشهر و مدت طولانی که ارتش بعث در این شهر استقرار داشت وقتی شما وارد خرمشهر شدید چه تغییراتی در شهر ایجاد شده بود؟



وقتی وارد خرمشهر شدیم اصلا شهری وجود نداشت همه جا تخریب شده بود. ارتش عراق بعد از اشغال خرمشهر کل شهر را تخریب کرده بود. در حین حمله به خرمشهر آسیب های زیادی به مناطق مسکونی وارد کردند اما بعد از اشغال آن بیشتر شهر را با خاک یکی کرده وکانال و سنگر درست کرده بودند.

*ظاهرا شما جانباز هفتاد درصد هستید. اگر اشکالی ندارد در خصوص نحوه جانبازیتان کمی توضیح دهید.



البته من نمی دانم شما از کجا خبر دار شدید که من جانباز هستم، چون در هیچ کجا اشاره ای به این موضوع نکرده ام. من قبل از عملیات ثامن الائمه شکست حصر آبادان در کیلومتر 9 ورودی آبادان که به میدان تیر معروف است در درگیری با ارتش عراق برای آزاد سازی جاده آبادان ماهشهر مجروح شدم و آسیب زیادی دیدم؛ به طوری که نا حیه جلوی شکمم کاملا شکافته شده بود و حتی به نخاعم هم ضربه ای خورده بود. در این شرایط بد و در حالی که با نزدیک ترین بیمارستان هشتاد کیلومتر فاصله داشتیم دیگر کسی امید به زنده ماندن من نداشت و همه فکرکردند که من هم شهید شده ام.

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گفتگو از رضا سیفی