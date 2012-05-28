۸ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۵۴

جشن "نسیم مهر" در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: جشن "نسیم مهر" برای حمایت از خانواده زندانیان استان گلستان و تقدیر از خانواده های موفق زندانیان در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی پوریانی دادستان مرکز استان و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان گرگان عصر دوشنبه در این مراسم گفت: شغل زندانبانی بسیار سخت است زیرا این  کارکنان دائما با افراد گرفتار سروکار داشته و به دنبال حل مشکلات آنان هستند.

وی خود ضمن تقدیر و تشکر از خانواده های ساعی زندانیان استان گفت: من از خانوادهایی که به خاطر مشکلات مالی مجبور به ترک تحصیل فرزندانشان هستند درخواست دارم تا به انجمن های حمایت از زندانیان مراجعه کنند و مطمئن باشند که مسئولین انجمن همانند خانواده خود دستگیر این عزیزان هستند.

محمود امینی مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گلستان گفت: اکثر خانواده زندانیانی که به شکلی سرپرست خانواده آنان در زندان محبوس هستند، دارای مشکلات شدید مالی هستند و نیاز به توجه و حمایت دارند.

وی اظهار داشت: اگر امروز ما به آنها توجه نکنیم ممکن است مشکلات آنها به صورت تهدیدی برای جامعه تبدیل شود.

در این مراسم از تعدادی از فرزندان ممتاز و همسران موفق زندانیان در عرصه های تولید و اشتغال تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 1614522

