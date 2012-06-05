به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی خانلو مدیرعامل شرکت دیار خودرو در مراسم رونمایی از این دو محصول در شهرستان گلپایگان با بیان این مطلب گفت: براساس قرارداد بلند مدت منعقده بین دیار خودرو و گریت وال چین انواع وانت سواری در ایران تولید خواهد شد و در حال حاضر قرارداد تولید 10هزار دستگاه از محصول وانت وینگل برای سال91 منعقد و مجموعه های سی کی دی خریداری شده از این شرکت در حال حمل به ایران است.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز حدود چهار هزار دستگاه وانت "دی یر" در شرکت دیارخودرو تولید و به بازار عرضه شده است، اظهار داشت: وانت "وینگل" نیز با دارا بودن استاندارد آلایندگی یورو4 و برخورداری از امکانات ایمنی و پیشرفته و همچنین قیمت متناسب با تقاضای موجود در بازار ایران از رقابت پذیری بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

خانلو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و حمایت از تولید ملی، مشارکت 40 درصدی موسسه مالی و اعتباری کوثر طی سال گذشته ضمن سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها و رونق بیشتر منطقه، زمینه های افزایش ظرفیت تولید و تنوع محصولات را فراهم کرده است.

وی با اشاره به احداث فاز دوم خطوط تولید شرکت دیار خودرو افزود: عملیات احداث سالن های تولیدی این مجموعه در زمینی به مساحت 133 هزار متر مربع آغاز شده که شامل سالن های مونتاژ، ساخت بدنه و خط رنگ خواهد بود.

مدیرعامل شرکت دیار خودرو ادامه داد: طبق توافقات به عمل آمده با شرکت گریت وال تولید این دومحصول در ابتدا با حدود 30درصد ساخت داخل همراه خواهد بود و سپس دانش فنی تولید برخی از قطعات با هدف افزایش عمق ساخت داخل به ایران منتقل خواهد شد.

خانلو گفت: طبق برنامه ریزی های بعمل آمده خطوط تولید این شرکت تا بهمن ماه امسال با ظرفیت اسمی تولید 100هزار دستگاه خودرو به بهره برداری خواهد رسید .مدیرعامل شرکت دیار خودرو با اشاره به اشتغال زایی برای حدود یک هزار نفر در این مجموعه، اضافه کرد: بر اساس پیش بینی ها تولید شرکت دیار خودرو طی سال آینده به ظرفیت اسمی 50 هزار دستگاه و پس از آن به 100 هزار دستگاه خواهد رسید.

وی در رابطه به قیمت گذاری دو محصول جدید شرکت دیار خودرو گفت: طبق برآوردهای اولیه وانت دوکابین با موتور چهار سیلندر و گیربکس شش دنده با قیمتی در حدود 25 میلیون تومان به بازار عرضه خواهد شد.

خانلو در خصوص سایر ویژگی های این دومحصول متذکر شد: این خودروها با سوخت بنزین و دارای ترمز ضد قفل ای بی اس، فرمان هیدرولیک، کیسه هوای راننده و سرنشین و سیستم ضد سرقت ایموبلایزر است، همچنبن تولید این خودرو با موتور دیزل در حال اخذ استانداردها می باشد.

لئو لیو مدیر بخش خاورمیانه شرکت گریت وال چین نیز در مراسم رونمایی از این دو محصول اعلام کرد: هدف اصلی شرکت گریت وال چین از حضور در بازار ایران ارائه خدمات بلند مدت و پایدار به مشتریان ایرانی است و بر همین اساس امیدواریم در آینده نزدیک تولید دیگر محصولات سواری خود را با همکاری شرکت دیار خودرو آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه شرکت گریت وال در زمینه تولید خودروهای SUV ، سواری و وانت فعالیت می کند، افزود: این شرکت در سال 2011 بالغ بر 483 هزار دستگاه خودرو تولید کرده و طبق برنامه در سال 2012 این میزان تولید به 600هزار دستگاه افزایش خواهد یافت که از این میزان نیز تعداد 100هزار دستگاه به دیگر کشورها از جمله ایران صادر خواهد شد.

لیو بیان کرد: در حال حاضر شرکت گریت وال بزرگترین سازنده خودروهای SUV و وانت بار و جزو 10سازنده برتر خودروهای سواری در چین محسوب می شود و با توجه به اینکه شرکت دیار خودرو شریک مهم و استراتژیک ما در ایران محسوب می شود تلاش خواهیم کرد تا در زمینه تولید دیگر محصولات سواری و SUV با این شرکت همکاری کنیم.

وی در خصوص میزان همکاری شرکت دیارخودرو با شریک چینی خود خاطرنشان کرد: شرکت گریت وال در حال حاضر با شرکت خودروسازان راین نیز همکاری دارد، اما فقط در زمینه تولید محصول سواری C30 با آنها همکاری خواهد کرد و عمده تلاش خود را معطوف به گسترش همکاری ها با شرکت دیار خودرو می کند