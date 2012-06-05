۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۵

جوهری در گفتگو با مهر:

ارتباط نزدیک مسئولان با شهروندان مایه دلگرمی مردم است

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهریار در حاشیه برگزاری ملاقات مردمی، ارتباط نزدیک مسئولان با شهروندان را مایه دلگرمی مردم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری ظهر امروز طی برگزاری جلسه ملاقات مردمی با 60 نفر از شهروندان شهرستان شهریار ملاقات کرد.

وی از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این شهروندان قرار گرفت و رسیدگی به مشکلات مطروحه و رفع آنان را در دستور کار قرار داد.

بنابر برنامه مدون و منظم هفتگی، فرماندار شهرستان شهریار روزهای سه شنبه هر هفته به ملاقات و بازدید شهروندان و رفع مشکلات و مسائل آنان می پردازد.

جوهری در حاشیه برگزاری این جلسه اظهار داشت: رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان در اولویت کاری همه دستگاه های دولتی قرار دارد و در این زمینه باید از تمام توان و امکانات موجود بهره برد.

وی عنوان کرد: برقراری ارتباط نزدیک با شهروندان و گوش فرا دادن به مشکلات و نیازهای آنان از سوی مسئولان، نشان از اهمیت و جدیت مسئولان در پیگیری مسائل شهروندان دارد که این امر موجب ایجاد تاثیرات بسیار مثبت در روحیه آنان می شود.

این مسئول با تاکید بر جلب رضایت شهروندان، ادامه داد: برگزاری جلسات ملاقات مردمی مایه دلگرمی و رضایتمندی شهروندان است چراکه این امر باعث می شود مردم، مسئولان را افرادی از میان خود بدانند و فاصله های کاذب بین مردم و مسئولان برداشته شود.

فرماندار شهرستان شهریار افزود: در جلسه مذکور نیز طی ملاقات با 60 نفر از شهروندان و بازگویی مشکلات از سوی آنان، دستور رسیدگی و رفع نیازهای این شهروندان صادر شد و امید است در آینده نزدیک مسائل بازگو شده از سوی شهروندان که باعث دغدغه خاطر آنان شده است، برطرف شود.

