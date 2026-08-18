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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

فرانسه: دو دیپلمات ایران در روزهای آینده اخراج می‌شوند

فرانسه: دو دیپلمات ایران در روزهای آینده اخراج می‌شوند

وزیر امور خارجه فرانسه از تصمیم این کشور برای اخراج دو دیپلمات ایران در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه در پیامی در شبکه ایکس در راستای حمایت از اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته نوشت که قصد اخراج دو دیپلمات ایرانی را دارد.

وزارت امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به این اقدام مداخله جویانه فرانسه، 2 دیپلمات فرانسوی در سفارت فرانسه در تهران را عناصری نامطلوب معرفی و اعلام کرد که ورود آنها به ایران ممنوع است.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان چند روز قبل در واکنش به دخالت‌های فرانسه در امور ایران خطاب به ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفت که کشورهایی مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهانیان درباره «حقوق بشر» و قوانین بین‌المللی دست بردارند.

کد مطلب 6920753

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
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      مرگ بر پاریس و فرانسه صهیونیسم
    • حامد IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      1 0
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      اگه جامعه خوبی دارند چرا براحتی برخی از جوانان اروپایی به راحتی جذب داعش و گروههای تروریستی در داخل خاورمیانه میشوند !؟
    • مهدی اسماعیل پور IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
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      سفارت فرانسه را باید تعطیل کنیم

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