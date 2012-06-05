تصحیح سیامک گلشیری از «هزار و یکشب» سرانجام منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «هزار و یکشب» که در دو جلد توسط کتاب پارسه منتشر شده، بر اساس نسخه سال 1261 قمری است که در تبریز چاپ شد.

این کتاب مزین است به گراورهای زیبایی از چاپ انتشارات اشت (hachette) فرانسه که در سال 1865 میلادی همراه با ترجمه فرانسوی آنتوان گالان منتشر شدند.

«هزار و یکشب» یا «هزار افسان» بطور کاملاً تصادفی در موزه‌ای در یکی از شهرهای مشرق زمین به دست شارل آنتوان گالان - منشی وقت سفیر فرانسه - افتاد. گالان که با مطالعه چند صفحه از آن پی برد با کتاب بزرگ و مهمی مواجه است، تصمیم گرفت آن را با خود به فرانسه ببرد و ترجمه کند. با این اتفاق «هزار و یکشب» به شهرت جهانی رسید.

گفته می‌شود که این اثر پیش از دوران هخامنشی در هند پدید آمد و پیش از حمله اسکندر، به ایران رسید و به زبان پارسی کهن ترجمه شد. در دوران ساسانیان بار دیگر قصه‌های این کتاب به زبان پهلوی یا پارسی میانه برگردانده شد. در قرن سوم هجری این کتاب به زبان عربی ترجمه شد و دیگر اثری از ترجمه پهلوی آن نبود.

این کتاب سپس دست به دست گشت و قصه‌هایی از دوران جاهلیت عرب و صدر اسلام و بعدها قصه‌هایی از خلفای عباسی و اموی به آن افزوده شد. سرانجام در قرن دهم هجری تمام این قصه‌ها جمع آوری شد و «سرگرمیهای شب‌های عرب» یا «هزار و یکشب» نام گرفت.

چاپ کتاب پارسه از «هزار و یکشب» ترجمه عبداللطیف طسوجی، به کوشش سیامک گلشیری فراهم آمده است. گلشیری تلاش کرده است برای سهولت در خواندن کتاب، با نشانه‌گذاری و حذف پاره‌ای حروف ربط و اضافه، اثر را برای همه مخاطبان خوشخوان و روان کند.

این کتاب در دو جلد رحلی عرضه شده و تفاوتهای فرمی بارزی با سایر چاپ‌های هزار و یکشب دارد. کتاب به غیر از امتیازهایی از قبیل تصاویر جذاب، چاپ دو رنگ، گرافیک، صحافی و قاب سازی اعلا، لوح فشرده‌ای نیز به همراه دارد که دربردارنده سوئیت سمفونی شهرزاد ساخته نیکلای ریمسکی کورساکوف - موسیقی دان روس - است.

کتاب 1224 صفحه‌ای «هزار و یک‌شب» با ترجمه عبداللطیف طسوجی و تصمیم سیامک گلشیری در قطع رحلی بزرگ و با جلد گالینگور و به قیمت 90 هزار تومان راهی بازار شده است.