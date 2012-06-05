اخبار کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت بیست سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) یک دوره مسابقه کاراته بسیج در سالن ورزشی اتحاد شهرستان البرز برگزار شد.



در این دوره از مسابقات که با حضور 40 ورزشکار در هشت وزن برگزار شد به نفرات اول هدایایی داده شد.



رجبیان مسئول تربیت بدنی سپاه شهرستان البرز گفت: نفرات اول شرکت کننده در این مسابقات به مرحله بعدی که در استان برگزار خواهد شد راه پیدا می کنند و بعد از کسب مقام به مسابقات کشوری معرفی می شوند.



این رقابتها با هدف بالا بردن آمادگی رزمی بسیجیان برگزار شد.

ورزشکاران قزوین آسیایی می شوند



ورزشکار قزوینی عازم مسابقات دو و میدانی جوانان آسیا می شود.



سه دوومیدانی کار جوان قزوینی همراه با تیم ملی کشورمان عازم مسابقات جوانان آسیا می شود.



تیم ملی دوومیدانی جوانان کشورمان در حالی تهران را به مقصد سیلان پایتخت سریلانکا ترک کرد که سه دوومیدانی کار شایسته و ارزنده استان، مهدی رحمانی، امیرحسین خمسه و مهران خورند این تیم را همراهی می کنند.



مهدی رحمانی در رشته پرش طول، امیرحسین خمسه و مهران خورند(پرتاب وزنه) در ترکیب تیم ملی کشورمان به مصاف رقبای قدرتمند آسیایی خود خواهند رفت.



استان قزوین بیشترین ورزشکار را در ترکیب 12 نفره تیم ملی جوانان کشورمان به خود اختصاص داده است.

دوره مربیگری والیبال نشسته



اولین دوره مربیگری بین المللی والیبال نشسته با حضور دبیرکل فدراسیون جانبازان و معلولان زیر نظر مدرس جهانی و با حضور بهزاد میرزایی و مهرداد شوشتری دو مربی ارزنده قزوینی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک تهران آغاز شد.



این دوره مربیگری با همکاری فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان و کمیته آسیایی پارالمپیک و با حضور23 نفر از مربیان کشورهای ایران، مالزی، قزاقستان، سریلانکا، آذربایجان، ترکیه و عراق برگزار می شود.



هادی رضایی سرمربی والیبال کشورمان و ویپینگ تو استرالیایی به عنوان مدرس وهمچنین بیلی لی مالزیایی به عنوان هماهنگ کننده دوره،مطالب خود را در دو بخش تئوری و عملی به شرکت کنندگان ارائه می کنند.



شرکت کنندگان پس ازگذراندن کلاس های این دوره و آزمون تئوری و عملی، مدارک شرکت در این دوره را دریافت می کنند.



مهرداد شوشتری و بهزاد میرزایی از استان قزوین شرکت کنندگان در این دوره را تشکیل می دهند.



شوشتری و میرزایی تنها دارندگان مدرک درجه یک والیبال نشسته در استان قزوین هستند که دوره مربیگری بین المللی والیبال نشسته را می گذرانند.



شوشتری که سابقه مربیگری تیمهای ملی والیبال نشسته کشورمان را در کارنامه خود دارد سالها به عنوان مربی تیم والیبال نشسته قزوین در مسابقات لیگ برتر حضور یافته و از مربیان مطرح کشورمان محسوب میشود و میرزایی نیز سالها بعنوان بازیکن و مربی در خدمت والیبال نشسته قزوین بوده است.

نائب قهرمانی فوتسال بانوان



تیم فوتسال حجاب قزوین نائب قهرمان لیگ برتر بانوان ایران شد.



تیم فوتسال حجاب قزوین موفق شد به عنوان ارزشمند نائب قهرمانی لیگ برتر بانوان ایران در فصل 91-1390 دست یابد.



تیم فوتسال حجاب قزوین در این دوره از مسابقات با ارائه بازیهای درخشان و درخور توجه موفق شد به این عنوان ارزشمند دست یابد.



این جایگاه در حالی به دست آمد که فصل قبل تیم حجاب قزوین در جایگاه سوم لیگ برتر بانوان ایستاده بود.



یکی از مهمترین ویژگیهای تیم فوتسال حجاب قزوین استفاده از بازیکنان بومی است که کسب این عنوان را ارزشمند می کند.



پس از پایان لیگ برتر بانوان، عنوان خانم گلی این مسابقات به فاطمه اعتدادی بازیکن ملی پوش و ارزنده قزوینی تیم فوتسال حجاب قزوین رسید.



با درخشش کاپیتان قزوینی، تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک ایران به مسابقات جهانی راه یافت.



تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک کشورمان با درخشش امین ارباب کاپیتان قزوینی تیم ملی به فینال مسابقات جهانی بلغارستان راه یافت و موفق شد جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کند.



با عملکرد موفق تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک کشورمان در رقابت های قهرمانی جهان در بلغارستان و حضور در جمع فینالیست های این دوره از مسابقات طبق مقررات امکان حضور تیم کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان فراهم شد.



مسابقات قهرمانی جهان به منزله المپیک رشته ایروبیک ژیمناستیک محسوب شده و هر چهار سال یکبار با حضور برترین های جهانی این ورزش برگزار می شود.



امین ارباب چهره سرشناس تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک کشورمان چهره درخشانی از خود در این مسابقات به نمایش گذاشت و در کسب این موفقیت بزرگ برای کشورمان نقش بسزایی ایفا کرد.



مسابقات قهرمانی جهان سال آینده و به میزبانی کشور کلمبیا برگزار خواهد شد.



کشتی قزوین سهمیه المپیک گرفت



دومین سهمیه المپیک 2012 لندن برای استان با انتخاب احسان لشگری قطعی شد.



مدیر تیم های ملی و امور فنی فدراسیون کشتی ترکیب تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران را برای حضور در بازیهای المپیک 2012 لندن اعلام کرد.



رقابتهای کشتی فرنگی و آزاد رقابتهای المپیک لندن از روز 15مرداد ماه آغاز می شود و طبق وعده داده شده ترکیب تیمهای ملی کشتی ایران برای شرکت در این بازی ها باید60 روز مانده به این مسابقات اعلام می شد.



با اعلام رسول خادم، حضور این نفرات در المپیک منوط به استمرار برعملکرد مثبت فنی و رعایت نظم و انضباط اردویی خواهد بود.



بر این اساس احسان لشگری کشتی گیر ارزنده استان و تیم ملی کشورمان که موفق شده بود سهمیه المپیک 2012 لندن را برای کشورمان کسب کند با تصمیم مدیر فنی تیم ملی بعنوان نماینده کشورمان در وزن 84 کیلوگرم معرفی شد.



لشگری موفق شد با روحیه و انگیزه بالا در تمرینات پرقدرت ظاهر شود تا کادر فنی وی را بعنوان نماینده کشورمان در وزن 84 کیلوگرم معرفی کند.