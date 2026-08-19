آزادی و پایان یک انتظار ۵۰۸ روزه در استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آزادی پس از ۵۰۸ روز بار دیگر موفق به گلزنی برای تیم فوتبال استقلال شد و با گل خود در دیدار برابر نساجی، سه امتیاز ارزشمند را برای آبیپوشان به ارمغان آورد.
آخرین گل آزادی برای استقلال به ۹ فروردین ۱۴۰۴ بازمیگشت؛ جایی که این مهاجم در دیدار برابر خیبر خرمآباد موفق شد تک گل آبیپوشان را به ثمر برساند. پس از آن، آزادی بازی های زیادی به میدان رفت اما موفق به گلزنی نشد.
آزادی شامگاه سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ در هفته دوم لیگ برتر مقابل نساجی مازندران در ترکیب استقلال قرار گرفت و توانست با باز کردن دروازه حریف، طلسم گل نزدن خود با پیراهن استقلال را بشکند.
این گل اهمیت ویژهای برای مهاجم استقلال داشت؛ چرا که علاوه بر پایان دادن به انتظار ۵۰۸ روزه او برای گلزنی با پیراهن آبی، تک گل آزادی سه امتیاز بازی را برای شاگردان سهراب بختیاریزاده به همراه داشت.
به این ترتیب، آزادی پس از بیش از یک سال و چهار ماه دوباره نام خود را در فهرست گلزنان استقلال ثبت کرد و بازگشت خود به جمع آبیپوشان را با یک گل سهامتیازی جشن گرفت.
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