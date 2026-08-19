قالیباف: روابط ایران و عراق در تحولات منطقه مهم و اساسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس صبح امروز قبل از ترک فرودگاه مهرآباد، در تشریح اهداف سفر هیئت پارلمانی ایران به عراق، عنوان کرد: امروز با یک هیئت پارلمانی به دعوت رئیس مجلس عراق به بغداد سفر میکنیم و در این سفر درباره مهمترین موضوعات مخصوصا در توسعه روابط بین دو کشور در موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و موضوعات امنیتی گفتوگوهایی خواهیم داشت.
وی افزود : در این سفر با شخصیتهای بلندپایه کشور عراق مانند رئیس جمهور و تعدادی از شخصیتهای اقتصادی و فرهنگی عراق هم ملاقات خواهیم کرد.
قالیباف گفت: این سفر با توجه به اینکه بعد از پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی رمضان انجام میشود، بسیار مهم است، علاوه بر اینکه روابط دوجانبه بغداد و تهران در تحولات منطقه بسیار مهم و اساسی است و بدون شک ما در آینده منطقه شاهد نظم جدیدی خواهیم بود.
وی افزود: این سفر میتواند زمینه ساز نگاه و فرصتی که پیش روی ماست، باشد.
رئیس مجلس از طرف دیگر همزمان با ایام اربعین و چهلمین روز بعد از تدفین امام شهیدمان مراسمی در کربلا برگزار میشود که بنده به نمایندگی از رهبر انقلاب در این مراسم حضور خواهم یافت و سلام و پیام و تشکر ایشان را به ملت بزرگ عراق که در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب سنگ تمام گذاشتند را خواهم رساند.
قالیباف خاطرنشان کرد: این سفر زمینه توسعه روابط در بخشهای مختلف و همهجانبه شود و رابطه دیرینه و همیشگی بین دو کشور همسایه توسعه بیشتری پیدا کند.
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