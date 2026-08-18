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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳

حسینی: تراکتور موقعیت خاصی نداشت

حسینی: تراکتور موقعیت خاصی نداشت

اصفهان -دروازه‌بان تیم فوتبال سپاهان گفت: تراکتور موقعیت خاصی نداشت، در گل اول توپ تغییر مسیر داد و باعث شد من اشتباه کنم؛ اشتباه تعیین‌کننده‌ای بود که از هواداران و کادرفنی عذرخواهی می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین حسینی دروازه‌بان تیم فوتبال سپاهان پس از شکست تیمش در مقابل تراکتور در هفته دوم لیگ برتر در میکسدزون ورزشگاه نقش‌جهان اظهار داشت: بازیکنان تیم بازی خوبی ارائه دادند و واقعا بازی یک طرفه بود، هواداران هم سنگ تمام گذاشتند.

وی افزود: متاسفانه بازی را واگذار کردیم، روی اشتباهی که من داشتم بازی را از دست دادیم که از همه هواداران و کادرفنی عذرخواهی می‌کنم.

حسینی تصریح کرد: تراکتور موقعیت خاصی نداشت، در گل اول توپ تغییر مسیر داد و باعث شد من اشتباه کنم؛ شاید این صحبت بهانه باشد اما توپ‌ها جدید بود و دیروز به ما رسید و فرصت کافی برای کار با این توپ‌ها را نداشتم.

دروازه‌بان سپاهان گفت: تیم ما خیلی خوب بازی کرد، اگر تا آخر فصل به همین شکل ادامه دهیم مطمئن باشید می‌توانیم حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم؛ اشتباه تعیین‌کننده‌ای داشتم، امیدوارم در بازی‌های بعدی بتوانم جبران کنم.

کد مطلب 6920831

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    نظرات

    • ولی فخری IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      3 1
      پاسخ
      پس چطور گل خوردی
    • محسن IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      7 1
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      موقعیت خاصی نداشت که دو تا خوردی،اگر داشتند چندتا می خوردی،البته شما عادت به شش تا خوردن داری
    • یوسف IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      4 1
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      موقعیت خاصی نداشته ۲ تا خوردی اگه موقعیت خاص داشت چنتا میخوردی
    • علی IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      3 1
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      خوردن این گلهای عجیب فقط از حسینی برمیاد

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