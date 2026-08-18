حسینی: تراکتور موقعیت خاصی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین حسینی دروازه‌بان تیم فوتبال سپاهان پس از شکست تیمش در مقابل تراکتور در هفته دوم لیگ برتر در میکسدزون ورزشگاه نقش‌جهان اظهار داشت: بازیکنان تیم بازی خوبی ارائه دادند و واقعا بازی یک طرفه بود، هواداران هم سنگ تمام گذاشتند.

وی افزود: متاسفانه بازی را واگذار کردیم، روی اشتباهی که من داشتم بازی را از دست دادیم که از همه هواداران و کادرفنی عذرخواهی می‌کنم.

حسینی تصریح کرد: تراکتور موقعیت خاصی نداشت، در گل اول توپ تغییر مسیر داد و باعث شد من اشتباه کنم؛ شاید این صحبت بهانه باشد اما توپ‌ها جدید بود و دیروز به ما رسید و فرصت کافی برای کار با این توپ‌ها را نداشتم.

دروازه‌بان سپاهان گفت: تیم ما خیلی خوب بازی کرد، اگر تا آخر فصل به همین شکل ادامه دهیم مطمئن باشید می‌توانیم حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم؛ اشتباه تعیین‌کننده‌ای داشتم، امیدوارم در بازی‌های بعدی بتوانم جبران کنم.