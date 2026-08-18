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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

زارع: ملوان بدون بدنسازی وارد مسابقات شد

زارع: ملوان بدون بدنسازی وارد مسابقات شد

انزلی- سرمربی ملوان بندرانزلی با بیان اینکه تیمش دیر بسته شده و فرصت کافی برای بدنسازی نداشته است، گفت: با وجود این شرایط، نتیجه و عملکرد تیم در بازی نخست رضایت‌بخش بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری پیش از دیدار ملوان بندرانزلی برابر ذوب‌آهن اظهار کرد: در مجموع فکر می‌کنم نتیجه بازی اول برای ما رضایت‌بخش بود و بازیکنان نمایش خوبی ارائه کردند.

وی با اشاره به شرایط آماده‌سازی ملوان افزود: تیم خیلی دیر بسته شد و اسپانسر نیز با تأخیر به تیم اضافه شد؛ ضمن اینکه فرصت مناسبی برای انجام بدنسازی نداشتیم و این مسائل کار را برای تیم دشوار کرده بود.

سرمربی ملوان با بیان اینکه شرایط مسابقه نخست برای تیم آسان نبود، تصریح کرد: با این وجود، عملکرد بازیکنان امیدوارکننده بود و امیدوارم بتوانیم در دیدارهای پیش‌رو نیز شرایط بهتری پیدا کنیم.

زارع در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم در دیدار مقابل ذوب‌آهن امتیاز کامل را کسب کنیم و نتیجه مسابقه نخست را با یک برد تکمیل کنیم.

کد مطلب 6920695

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