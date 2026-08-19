به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فصل جدید لیگ برتر فوتسال از امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد با برگزاری دیدارهای هفته نخست آغاز میشود. مسابقاتی که از ساعت ۱۷ در شهرهای مختلف به انجام خواهد رسید و در کنار رقابت بازیکنان تغییرات قابل توجه روی نیمکت تیمها نیز میتواند معادلات فصل جدید را تحت تأثیر قرار دهد.
لیگ امسال در شرایطی آغاز میشود که تعدادی از تیمهای مدعی با تغییر سرمربی پا به فصل جدید گذاشتهاند و همین مسئله پیشبینی درباره مدعیان قهرمانی را دشوارتر از گذشته کرده است. در مقابل برخی تیمها نیز ترجیح دادهاند به همکاری با کادر فنی فصل قبل ادامه دهند تا ثبات موجود را حفظ کنند.
در میان مدعیان اصلی گیتیپسند اصفهان و سنایچ ساوه با همان مربیان فصل گذشته به کار خود ادامه میدهند. محمد کشاورز همچنان هدایت گیتیپسند را بر عهده دارد و سعید کشاورزی نیز روی نیمکت سنایچ خواهد نشست.
اما نیمکت برخی دیگر از تیمهای مطرح دستخوش تغییر شده است. مس سونگون ورزقان با فرهاد فخیم وارد فصل جدید میشود و گهرزمین سیرجان نیز هدایت خود را به حمید بیغم سپرده است. فولاد زرند ایرانیان با رضا لک ادامه خواهد داد و علی افضل نیز به عنوان سرمربی جدید پالایش نفت بندرعباس فعالیت میکند.
در دیگر تیمها نیز تغییراتی روی نیمکت رخ داده است. رضا کردی هدایت پالایشگاه نفت شازند را بر عهده گرفته، سجاد میراحمدی سرمربی شهرداری ساوه شده و وضعیت نیمکت پردیس قزوین نیز پس از جدایی محسن حسنزاده هنوز نهایی نشده است.
در سوی دیگر چند تیم با حفظ سرمربی فصل گذشته وارد مسابقات میشوند. پالایش نفت اصفهان با مهرداد جابری و فولاد هرمزگان با علی امیری به همکاری خود با کادر فنی فصل قبل ادامه دادهاند و گیتیپسند نیز با محمد کشاورز به دنبال تکرار موفقیتهای گذشته است.
دو تیم دلسوختگان قم و دائمپناه مشهد نیز که فصل گذشته جواز حضور در لیگ برتر را به دست آوردند با مربیان موفق خود یعنی حسین صبوری و رضا زرخانلی در نخستین فصل حضورشان در بالاترین سطح رقابتها حاضر میشوند.
نگین تندیس قرچک نیز با حمید نصیری فصل تازهای را در لیگ برتر تجربه خواهد کرد. تیمی که نخستین حضور خود در این رقابتها را پشت سر میگذارد و امیدوار است شروعی موفق در سطح اول فوتسال کشور داشته باشد.
به این ترتیب لیگ برتر فوتسال در فصل جدید تنها شاهد رقابت مدعیان درون زمین نیست و تغییرات متعدد روی نیمکتها نیز میتواند یکی از جذابترین بخشهای این فصل باشد؛ جایی که مربیان باتجربه و چهرههای جدید برای اثبات توانایی خود در یکی از رقابتیترین لیگهای فوتسال کشور به میدان میروند.
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