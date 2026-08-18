نتانیاهو: بقایای جسد «یهودا کاتز» را بازگرداندیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه در سخنانی ادعا کرد: طی یک عملیات ویژه، بقایای جسد «یهودا کاتز» نظامی یگان زرهی که در نبرد «سلطان یعقوب» در سال ۱۹۸۲ کشته شده بود را بازگرداندیم.

در همین رابطه، ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر در بیانیه ای ادعا کرده بود: بقایای جسد یهودا کاتز، نظامی نیروی زرهی، را به عنوان بخشی از تلاش‌ های اطلاعاتی که بیش از ۴ دهه به طول انجامید، بازگرداندیم.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بقایای «یهودا کاتز»، آخرین نظامی از ۳ نظامی مفقود شده در نبرد «سلطان یعقوب» در سال ۱۹۸۲، پیدا شده است. این ۳ نظامی در جریان نبرد سلطان یعقوب در جنگ لبنان در سال ۱۹۸۲ مفقود شده بودند و طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای پیدا کردن بقایای آنان انجام شده بود.

پیش از این، روسیه در سال ۲۰۱۹ در بازگرداندن بقایای «زخاریا باومل» از خاک سوریه نقش داشت و سال گذشته نیز رژیم صهیونیستی اعلام کرد بقایای یکی دیگر از نظامیان مفقود این نبرد را بازگردانده است. با پیدا شدن بقایای یهودا کاتز، پرونده ۳ نظامی مفقود ارتش رژیم صهیونیستی در نبرد سلطان یعقوب از نظر یافتن بقایای آنان تکمیل شده است.