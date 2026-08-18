  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

نتانیاهو: بقایای جسد «یهودا کاتز» را بازگرداندیم

نتانیاهو: بقایای جسد «یهودا کاتز» را بازگرداندیم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: بقایای جسد «یهودا کاتز» سرباز یگان زرهی را بازگرداندیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه در سخنانی ادعا کرد: طی یک عملیات ویژه، بقایای جسد «یهودا کاتز» نظامی یگان زرهی که در نبرد «سلطان یعقوب» در سال ۱۹۸۲ کشته شده بود را بازگرداندیم.

در همین رابطه، ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر در بیانیه ای ادعا کرده بود: بقایای جسد یهودا کاتز، نظامی نیروی زرهی، را به عنوان بخشی از تلاش‌ های اطلاعاتی که بیش از ۴ دهه به طول انجامید، بازگرداندیم.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بقایای «یهودا کاتز»، آخرین نظامی از ۳ نظامی مفقود شده در نبرد «سلطان یعقوب» در سال ۱۹۸۲، پیدا شده است. این ۳ نظامی در جریان نبرد سلطان یعقوب در جنگ لبنان در سال ۱۹۸۲ مفقود شده بودند و طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای پیدا کردن بقایای آنان انجام شده بود.

پیش از این، روسیه در سال ۲۰۱۹ در بازگرداندن بقایای «زخاریا باومل» از خاک سوریه نقش داشت و سال گذشته نیز رژیم صهیونیستی اعلام کرد بقایای یکی دیگر از نظامیان مفقود این نبرد را بازگردانده است. با پیدا شدن بقایای یهودا کاتز، پرونده ۳ نظامی مفقود ارتش رژیم صهیونیستی در نبرد سلطان یعقوب از نظر یافتن بقایای آنان تکمیل شده است.

کد مطلب 6920700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 1
      پاسخ
      کی بشه جنازه پودر شده تو و امثال تو‌ را عین نجاست توی بیابانها پخش کنن.
    • ادم IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 1
      پاسخ
      انشالله شماصهیونیستهای اشغالگرونژادپرست همتون گوربه گوربشید.نسلتون نسل کثیف تون منقرض بشه.شما از کشورهای اروپای شرقی روسیه وامریکاولهستان به سرزمین مقدس فلسطین امیدواری راازساکنان اصلی آن گرفتید.نسل کشی کردید.وهنوزهم طلبکارید.ایا ازبشریت وازمسلمانان شرم نمیکنیدیهودیهای فتنه گروشروروادمکش.ایا شماخودرافرزندخداوپسرخدامیدانیدوجهان رابرده خودمیدانید‌خداهرگزپسری ندارد.اویگانه است.بسم الله الرحمن الرحیم.قل هوالله احد.الله صمد.لم یلدولم یولد.ولم بکن به کفوا احد..

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها