استانداردسازی در سینما منوط به صدور تولیدات است

شفیع آقا محمدیان مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ضمن بیان این مطلب در خصوص مقوله استاندارد سازی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: من به عنوان یک مدیر سینمایی هیچگاه خودم را از سینماگران جدا ندیده ام چراکه معتقدم تولید در سینمای ایران از استانداردهای لازم فاصله دارد و در این راستا اقتصاد سینمای ایران هم از وجود استانداردهای لازم فاصله دارد.

وی در ادامه افزود: معتقدم تا زمانی که سینمای ایران در چهار دیواری ایران باقی بماند هم اقتصاد سینمای ایران و هم ماهیت این هنر و صنعت دچار تزلزل می شود. از همین رو برای اینکه به تولید استاندارد برسیم باید نگارش تازه ای به نوع تولید در سینمای ایران داشته باشیم چراکه مقوله تولید استاندارد در سینمای ایران با آنچه در جهان می گذرد بسیار فاصله دارد.

این مدیر سینمایی در ادامه افزود: حمایت از کار و سرمایه ملی که به درستی شعار سال جاری عنوان شده است یکی از مسائلی است که اتفاقا در حوزه استاندارد سازی سینمای ایران قرار می گیرد از همین رو معتقدم با رعایت فاکتورهای استاندارد در تولید سینمای ایران هم به تعاریف شعار سال جامه عمل می پوشانیم و هم به مقوله استانداردسازی در سینما نزدیک می شویم.

آقا محمدیان در ادامه حضور بین المللی سینمای ایران را راهی برای رسیدن به فاکتورهای استانداردسازی در سینمای ایران دانست و گفت: سینمای ایران باید به سمت سودآوری در اکران های جهانی سوق پیدا کند از همین رو باید تجربه های جدید را وارد سینمای ایران بکنیم که از یک سو مبین تکنیک های پیشرفته سینمای ایران در دنیا باشد و از سوی دیگر محتوای قابل قبولی نیز داشته باشد .

وی در پایان افزود: رساندن تولید به استانداردهای لازم از جهت اجرایی وظیفه مدیران سینمایی است که با توجه به ارتباط های فرا مرزی که دارند راه را برای پیشرفت سینمای ایران هموار می کنند.