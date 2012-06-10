مقایسه کمیسیون امنیت ملی در مجلس هشتم و نهم

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح امروز از میان بیش از 45 نفر از متقاضیان حضور دراین کمیسیون انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش طی روزهای گذشته که از آغاز مجلس نهم می گذرد ، بر اساس آمار اعلام شده تمایل نمایندگان برای حضور در این کمیسیون بیش از هر کمیسیون دیگری بوده است که البته برای این اشتیاق ظاهرا دلایل بی شماری مطرح است.

اما در مقایسه 28 نفر عضو انتخاب شده برای کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم با مجلس هشتم نیز جمعی از نمایندگان در این دوره از حضور در این کمیسیون بازمانده اند. در میان اعضای انتخاب شده برای کمیسیون امنیت ملی در این دوره 10 نفر از نمایندگانی که در دوره گذشته نیز در این کمیسیون حضور داشته اند همچنان بر جای خود باقی ماندند.

علاءالدین بروجردی، اسماعیل کوثری، حسین سبحانی نیا، حسن کامران، جواد کریمی قدوسی، سیدحسین نقوی حسینی، محمد آشوری تازیانی، جواد جهانگیرزاده و مهدی سنایی از جمله نمایندگان کمیسیون امنیت ملی در مجلس هشتم بوده اند که در مجلس نهم نیز در همین کمیسیون باقی مانده اند.

در این میان از 28 نفر عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس هشتم 9 نفر اصلا به مجلس نهم راه پیدا نکرده و 8 نماینده نیز بوده اند که در مجلس هشتم در این کمیسیون حضور داشتند اما در این دوره از عرصه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دور شدند و از این قافله عقب ماندند.

سیدعلی آقازاده، فاطمه آلیا، سیداحمد آوایی، حسین ابراهیمی، محمود احمدی بی غش ، شبیب جویجری، محمد مهدی شهریاری، مهدی مهدی زاده و ...از جمله نمایندگان بازمانده از این کمیسیون در مجلس نهم بوده اند.

حمیدرضا حاجی بابایی عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم با کسب رای اعتماد از مجلس به عنوان وزیر آموزش و پرورش به پاستور رفته بود.

آلیا از جمله اعضای کمیسیون امنیت ملی در مجلس هشتم است که با وجود راهیابی به مجلس نهم در کمیسیون امنیت ملی حضور ندارد.

اما کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم چهره های جدید زیادی را نیز به خود می بیند.محمد محسنی ثانی، نوذر شفیعی، منصور حقیقت پور، سید باقر حسینی، حجت خدایی سوری، فتح اله حسینی، محمدصالح جوکار، محمد حسن عاصفری، احمدرضا دستغیب ، هادی شوشتری، منصور آرانی، احمد شوهانی، صفر نعیمی رز، محمد اسماعیلی، وحید احمدی، مهدی دواتگری و ابراهیم آقا محمدی نمایندگان جدید هستند که در این دوره به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی راه پیدا کرده اند.

آشنایی با نمایندگان جدید در کمیسیون امنیت ملی

محمدرضا محسنی ثانی، منتخب مردم سبزوار است . او که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری در رشته مدیریت تا پیش از نمایندگی مجلس استاندار لرستان بوده است و در گذشته نیز فرمانداری مشهد، معاون سیاسی امنیتی خراسان، سرپرست استانداری خراسان بزرگ از جمله سمت هایی بوده که به عهده داشته است.

نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی و رستم دارای مدرک دکتری روابط بین الملل از دانشگاه تهران واستاد دانشگاه و تحلیل گر سیاسی است.

منصور حقیقت پور، نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین است . او دارای مدرک تحصیلی دکترای دفاعی و امنیتی از دانشکده فرماندهی و ستاد تهران است و اکنون نیز در دانشگاه امام حسین ، دانشکده فرماندهی ستاد کل و دانشگاه آزاد تدریس می کند.

سید باقر حسینی، نماینده مردم زابل و زهک است .او دارای مدرک کارشناسی ارشد است.

حجت خدایی سوری، نماینده مردم دلفان و سلسله است . مدرک کارشناسی علوم سیاسی دارد و کارمند رسمی قوه قضاییه بوده است.

فتح الله حسینی، دانشجوی دکترای روابط بین الملل و علوم سیاسی و نماینده مردم قصر شیرین است.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و صدوق است. او مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت دولتی با گرایش سیستم هاست.کارشناسی «زیست شناسی» از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ارشد «بافت شناسی» از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافت کرده و اکنون دانشجوی دوره دکترای «تهدیدات امنیت ملی» از دانشگاه دفاع ملی و در حال تدریس در رشته بافت شناسی در دانشگاه شهرکرد و تدریس در رشته معارف اسلامی در دانشگاه شهیدمطهری تهران است.تا سال ۱۳۸۸ فرماندهی سپاه استان‌های یزد، هرمزگان، چهارمحال بختیاری، و چند شهر دیگر را به عهده داشت.

محمد حسن عاصفری، نماینده مردم اراک و از فرماندهان سپاه پاسداران استان مرکزی بوده است. او دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی است.

هادی شوشتری، نماینده مردم قوچان است.شوشتری معاون فرماندار بردسکن و فرماندار درگز و فرماندار قوچان و کاندیدای مجلس هشتم بوده است و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل است.

احمد شوهانی، نماینده مردم ایلام، استاد دانشگاه و رئیس خانه مطبوعات این استان بوده است.

صفر نعیمی رز، نماینده مردم آستارا و از اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران بوده است.

محمد اسماعیلی، کارشناس ارشد مدیریت امور استراتژیک ، کارشناس علوم سیاسی و مدرس دانشگاه است. اسماعیلی نماینده مردم زنجان است.

وحید احمدی، نماینده مردم کنگاور است . وی سابقه یک دور نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه خود دارد.احمدی مدت زمانی به عنوان سفیر ایران در کشور مراکش مشغول فعالیت بوده است .

مهدی دواتگری، نماینده مردم مراغه و عجب شیر و دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی و تحصیل در دوره دکترا حقوق جزاءبین الملل است.



ابراهیم آقا محمدی نماینده مردم خرم آیاد در مجلس شورای اسلامی است و دارای دکترا مدیریت است وعضو شورای و فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نماینده رئیس سازمان بازرسی کل کشور ،معاون مرکز اسناد شورای نگهبان و نویسنده و روزنامه نگار بوده است.

همچنین در خصوص رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم احتمالا کاظم جلالی و اسماعیل کوثری با بروجردی رئیس این کمیسیون در مجلس هفتم و هشتم رقابت خواهند داشت.

