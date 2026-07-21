به گزارش خبرنگار مهر، طالب احمدنیا عصر سه‌شنبه با اشاره به سالروز قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱، اظهار کرد: این روز یادآور حمایت مردم از دولت قانونی دکتر محمد مصدق به درخواست آیت‌الله کاشانی است، رخدادی که در نهایت به بازگشت مصدق به نخست‌ وزیری انجامید و زمینه‌ای برای یادآوری نقش مداخلات آمریکا در تحولات سیاسی ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به شمار می‌رود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نوع رابطه آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: درباره این رابطه دو دیدگاه وجود دارد، یک دیدگاه معتقد است لابی‌های صهیونیستی و شبکه‌های سرمایه‌داری وابسته به آنها در تعیین سیاست خارجی آمریکا و حتی انتخاب و استمرار دولت‌های این کشور نقش مؤثری دارند و دیدگاه دیگر بر این باور است که آمریکا برای تأمین منافع خود از ظرفیت رژیم صهیونیستی به عنوان ابزاری در منطقه استفاده می‌کند.

معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با بیان اینکه حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی به پیش از تأسیس رسمی این رژیم بازمی‌گردد، تصریح کرد: آمریکا در کنار انگلیس از حامیان اصلی تشکیل رژیم صهیونیستی بود و پس از تصویب طرح تقسیم فلسطین در سال ۱۹۴۷ دولت وقت آمریکا از نخستین کشورهایی بود که این رژیم را به رسمیت شناخت.

احمدنیا ادامه داد: پس از تشکیل رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ فصل تازه‌ای از حمایت‌های آمریکا در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی آغاز شد، به گونه‌ای که کمک‌های مالی بلاعوض، انتقال پیشرفته‌ترین تجهیزات و فناوری‌های نظامی و حمایت‌های گسترده سیاسی از جمله مهم‌ترین ابعاد این پشتیبانی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به کمک‌های مالی آمریکا به رژیم صهیونیستی، گفت: میانگین کمک‌های سالانه آمریکا به این رژیم حدود سه میلیارد دلار برآورد می‌شود و مجموع این کمک‌ها طی دهه‌های گذشته به صدها میلیارد دلار رسیده است.

معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، افزود: آمریکا پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی از جمله جنگنده‌ها، پهپادها و فناوری‌های نوین را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده و حتی در قراردادهای نظامی با برخی کشورهای منطقه نیز حفظ برتری نظامی این رژیم را مدنظر قرار می‌دهد.

وی حمایت‌های سیاسی آمریکا را بخش دیگری از این روابط دانست و اظهار کرد: واشنگتن بارها با استفاده از حق وتو در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه‌های مرتبط با اقدامات رژیم صهیونیستی شده و در عرصه بین‌المللی نیز از این رژیم حمایت کرده است.

احمدنیا با اشاره به احکام صادر شده از سوی مراجع بین‌المللی علیه برخی مقامات رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: حمایت‌های سیاسی آمریکا موجب شده اجرای این احکام با چالش مواجه شود و این رژیم همچنان از پشتوانه واشنگتن برخوردار باشد.

وی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی بدون حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا توان استمرار حیات و پیگیری سیاست‌های خود را ندارد و منافع مشترک دو طرف پایه اصلی این روابط را تشکیل می‌دهد.

معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد ناامنی در منطقه منافع مشترک دارند، گفت: راهبرد این دو تضعیف کشورهای منطقه، ایجاد بحران و جلوگیری از شکل‌گیری امنیت پایدار در غرب آسیاست.

احمدنیا افزود: رفتار دوگانه مدعیان حقوق بشر در قبال تحولات منطقه نشان دهنده آن است که ساختارهای بین‌المللی در بسیاری از موارد تحت تأثیر منافع قدرت‌های بزرگ قرار دارند و در برابر جنایت‌های صورت گرفته علیه مردم منطقه واکنش مؤثری نشان نمی‌دهند.

وی با اشاره به برخی طرح‌های تاریخی درباره تجزیه کشورهای منطقه، اظهار کرد: ناامن‌سازی و تضعیف کشورهای مستقل از جمله سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته دنبال شده و هدف آن حفظ سلطه قدرت‌های بزرگ بر منطقه است.

معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در پایان با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت: تغییر معادلات منطقه‌ای نشان می‌دهد ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و حتی برخی رسانه‌های آمریکایی نیز از قرار گرفتن این ائتلاف در مسیر افول سخن گفته‌اند.