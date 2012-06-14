مرتضی نادعلیزاده به مناسبت هفته گرامیداشت جهاد کشاورزی در گفتگو به خبرنگار مهر ضمن اشاره به پرداخت بیش از 30 میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی دامغان اظهار داشت: این تعداد تسهیلات بانکی از خرداد ماه سال گذشته تا 18 خرداد ماه امسال در 326 فقره از سوی صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی شهرستان دامغان معرفی و پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت از فعالیت صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی در شهرستان دامغان 16 فقره تسهیلات بانکی ضروری نیز به اعضای این صندوق پرداخت شد.

مدیر عامل صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی شهرستان دامغان میزان تسهیلات ضروری پرداخت شده به اعضای این صندوق را چهار میلیارد و 790 میلیون ریال بیان کرد.

نادعلیزاده اضافه کرد: اعضای این صندوق در این شهرستان از ابتدای پرداخت تسهیلات بانکی تا 18 خرداد ماه امسال، 10 میلیارد و 894 میلیون ریال باز پرداخت داشته اند.

وی به سرمایه 10میلیارد ریالی اولیه این صندوق اشاره داشت و افزود: سرمایه فعلی شرکت 20 میلیارد ریال است.

مدیر عالم صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی شهرستان دامغان یادآور شد: 50 میلیارد ریال سرمایه دردست اقدام و قابل افزایش این صندوق است که می توان به آن اشاره کرد.

وی تصریح کرد: افزایش سرمایه مورد نظر در صورت تامین سهم دولت رقمی معادل 150 میلیون ریال خواهد بود.

نادعلیزاده یادآور شد: صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی شهرستان دامغان در اردیبهشت سال گذشته به ثبت رسید و در خرداد ماه همان سال فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد .

وی به تعداد اعضای سهامدار این صندوق اشاره داشت و افزود: این صندوق در حال حاضر 451 نفر عضو و سهامدار دارد.

مدیر عالم صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی شهرستان دامغان با اشاره به اینکه 474 هکتار زمین زراعی این شهرستان زیر کشت آبیاری تحت فشار قرار خواهد گرفت، گفت: تاکنون 231 هکتار از این طرح اجرا شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تعداد سهامداران مورد نظر جهت عضویت در صندوق توسعه و حمایت از بخش کشاورزی در شهرستان دامغان هفت هزار و 500 نفر بهره بردار است.