ایران و عمان بر ایجاد کریدور موقت دریانوردی در تنگه هرمز توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در بیانیه‌ای مشترک، از رایزنی درباره ایجاد یک کریدور دریانوردی موقت مشترک در تنگه هرمز و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی این تنگه از مین خبر دادند.

بر اساس این بیانیه، «سید بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان در جریان سفر کاری به جمهوری اسلامی ایران با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و درباره مسائل مرتبط با تنگه هرمز رایزنی کرد.

رایزنی‌های دو طرف بر اهمیت ازسرگیری دریانوردی ایمن در تنگه هرمز با حفظ حاکمیت و حقوق حاکمیتی دو کشور متمرکز بوده است.

در این مذاکرات، با توجه به وضعیت کنونی تنگه هرمز که در پی جنگ اخیر و پیامدهای آن ایجاد شده، دو طرف یک چارچوب مرحله‌بندی‌شده را بررسی کردند که می‌تواند مبنایی عملی برای پیشبرد امور و بازگشت ایمنی به مسیرهای کشتیرانی در این آبراه راهبردی باشد.

بر اساس چارچوب مورد بحث، ایجاد یک کریدور دریانوردی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز و همچنین توافق برای اجرای یک پروژه مشترک به منظور پاکسازی تنگه از مین‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین مقرر شده مذاکرات فنی میان ایران و عمان برای دستیابی به توافق درباره یک کریدور دائمی دریانوردی و نحوه اداره آینده تنگه هرمز ادامه پیدا کند.

در این چارچوب، ایجاد سازوکاری برای تبادل اطلاعات، مدیریت ترافیک دریایی و ارائه خدمات مرتبط با دریانوردی و امنیت نیز مورد توجه دو طرف قرار گرفته است.

ایران و عمان در بخش دیگری از این بیانیه بر اهمیت برگزاری گفت‌وگوهای مشترک با کشورهای منطقه و کشورهای ساحلی خلیج فارس تأکید کردند.

دو طرف همچنین بر ضرورت رعایت حقوق بین‌الملل قابل اعمال و احترام به حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تأکید کردند.