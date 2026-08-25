خوزستان روی خط گرما؛ دمای هوای اهواز به ۵۰ درجه رسید

محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت نوسانات دمایی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته میانگین دمای بیشینه در سطح خوزستان به ۴۷.۵ درجه سلسیوس رسیده است.

وی با تشریح وضعیت ایستگاه‌های دارای بالاترین دما افزود: پس از اهواز با ثبت دمای ۵۰ درجه، شهرهای هویزه با ۴۹.۷، امیدیه با ۴۹.۴، ایستگاه کشاورزی اهواز با ۴۹.۴، رامشیر با ۴۹.۲ و رامهرمز با ۴۹.۲ درجه سلسیوس بالاترین دماهای بیشینه را در استان تجربه کرده‌اند.

سبزه‌زاری در ادامه تصریح کرد: دمای بیشینه در شهرهای شوش به ۴۸.۹، آغاجاری به ۴۸.۷، بستان و شادگان به ۴۸.۶، هفتکل به ۴۸، بهبهان به ۴۷.۸، شوشتر به ۴۷.۵، مسجدسلیمان به ۴۷.۴، آبادان به ۴۷.۳، صفی‌آباد دزفول به ۴۷.۱، حسینیه به ۴۶.۸، لالی به ۴۶.۷، گتوند به ۴۶.۲، هندیجان به ۴۵.۸، ایذه به ۴۵.۵ و بندر ماهشهر به ۴۵.۲ درجه سلسیوس رسیده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در بین تمامی مناطق استان، ایستگاه دزپارت با ثبت دمای ۳۸.۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین شهر و کمترین دمای بیشینه را در شبانه‌روز گذشته به خود اختصاص داده است.