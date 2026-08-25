  1. استانها
  2. خوزستان
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

خوزستان روی خط گرما؛ دمای هوای اهواز به ۵۰ درجه رسید

خوزستان روی خط گرما؛ دمای هوای اهواز به ۵۰ درجه رسید

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دمای هوای اهواز در شبانه‌روز گذشته به ۵۰ درجه سلسیوس رسید و گرم‌ترین شهر استان ثبت شد.

محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت نوسانات دمایی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته میانگین دمای بیشینه در سطح خوزستان به ۴۷.۵ درجه سلسیوس رسیده است.

وی با تشریح وضعیت ایستگاه‌های دارای بالاترین دما افزود: پس از اهواز با ثبت دمای ۵۰ درجه، شهرهای هویزه با ۴۹.۷، امیدیه با ۴۹.۴، ایستگاه کشاورزی اهواز با ۴۹.۴، رامشیر با ۴۹.۲ و رامهرمز با ۴۹.۲ درجه سلسیوس بالاترین دماهای بیشینه را در استان تجربه کرده‌اند.

سبزه‌زاری در ادامه تصریح کرد: دمای بیشینه در شهرهای شوش به ۴۸.۹، آغاجاری به ۴۸.۷، بستان و شادگان به ۴۸.۶، هفتکل به ۴۸، بهبهان به ۴۷.۸، شوشتر به ۴۷.۵، مسجدسلیمان به ۴۷.۴، آبادان به ۴۷.۳، صفی‌آباد دزفول به ۴۷.۱، حسینیه به ۴۶.۸، لالی به ۴۶.۷، گتوند به ۴۶.۲، هندیجان به ۴۵.۸، ایذه به ۴۵.۵ و بندر ماهشهر به ۴۵.۲ درجه سلسیوس رسیده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در بین تمامی مناطق استان، ایستگاه دزپارت با ثبت دمای ۳۸.۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین شهر و کمترین دمای بیشینه را در شبانه‌روز گذشته به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 6927728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      4 0
      پاسخ
      واقعا همون کسی که گفته برق خوزستان در روز 2ساعت باید قطع بشه اگر خانواده خودش تو خوزستان بود میتونست تو این هوا اونم تو اوج گرما ساعت 14.00 برق شون قطع کنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها