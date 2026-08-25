کشت ۳۰ هزار هکتار برنج غرقابی در خوزستان پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای حفاظت کیفی از رودخانه کارون که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دولت بیان کرد: استاندار خوزستان به مساله محیط زیست توجه ویژه و نگاه حمایت گرایانه دارند که قدردان وی هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته در سفر دو روزه خود به خوزستان گفت: ابتدا مرکز آموزش و پایش محیط زیست افتتاح شد که این مرکز قابل توجهی است و می تواند بسیاری از امور آموزشی و پایشی را در سطح ملی پشتیبانی کند.

وی ادامه داد: همچنین از چند صنعت استان از جمله فولاد خوزستان و منطقه ویژه پتروشیمی بازدید داشتیم؛ با تشکل های مردم نهاد نیز نشست خوبی برگزار شد و مطالبات به حق خود که به واسطه مشکلات محیطی زیستی در استان وجود دارد را مطرح کردند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه در کشور با مسائل و مشکلات عدیده محیط زیستی مواجه هستیم، تصریح کرد: تغییر اقلیم، محدودیت منابع آب، مدیریت پسماند، فاضلاب ها و انتشار آلاینده ها از جمله این مشکلات هستند. البته می توان گفت در خوزستان به دلیل توسعه ناپایدار که ادوار گذشته رخ داده، همه مشکلات را شاهد هستیم.

انصاری اضافه کرد: این چالش های محیط زیستی با شدت کم و زیاد از حاشیه به متن زندگی مردم وارد شدند به گونه ای که اکنون به عنوان مسأله مهم روی میز ما قرار دارند، مساله ای که حاکمیت با آن روبرو است و باید تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم طی دو سال فعالیت از بدو فعالیت با مشکلات متعدد مواجه شده است، عنوان کرد: دو جنگ تحمیلی ناجوانمردانه، محدودیت های انرژی، کم بارشی جدی سال گذشته و تبعات ناشی از آن مثل آتش سوزی های رخ داده در خوزستان از جمله این مشکلات هستند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه رئیس جمهور بر موضوعات با محور عدالت تاکید دارند، گفت: عدالت محوری از تاکیدات رئیس جمهور بوده و یکی از آن مولفه ها عدالت زیستی است یعنی همه استان ها و آحاد جامعه از محیط زیست سالم و درخور بهره مند شوند.

انصاری ادامه داد: همچنین توسعه پایدار نیز موضوع دیگر مورد تاکید رئیس جمهور بوده است؛ در محیط زیست با توسعه مخالف نیستیم، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی باید وجود داشته باشد اما در کنار آن محیط زیست باید باشد؛ حفظ محیط زیست باید به عنوان یک سرمایه بین نسلی در توسعه لحاظ شود لذا نگاه بهره کشانه به طبیعت نداشته باشیم.

وی، مدیریت مصرف انرژی را مساله دیگر مورد توجه رئیس جمهور اعلام و عنوان کرد: به واسطه محدودیت جدی که در منابع انرژی وجود دارد بر مدیریت مصرف آب خصوصا در فلات مرکزی کشور که با محدودیت مواجه هستیم تاکید داشتند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بیان کرد: متاسفانه در جانمایی های اشتباهی صورت گرفته، صنایع آب بر را مستقر کردیم که منجر به مسائل عدیده از جمله فرو نشست زمین شده است.

انصاری بیان کرد: اکنون در نقطه ای قرار داریم که نمی توانیم مسائل و ابرچالش های محیط زیست را به فوریت حل کنیم اما می توان در رویه های توسعه و سیاست ها بازنگری داشت؛ رئیس جمهور در حوزه کشاورزی به وزیر کشاورزی و همه استان ها ابلاغ کردند که در چند بند به صراحت اعلام شده چه مواردی باید در الگوی کشت رعایت شود.

وی با اشاره به توسعه تصفیه خانه های فاضلاب تصریح کرد: خوشبختانه خوزستان اعلام کرده برای این مساله برنامه دارد از آن جایی که با محدودیت منابع آب مواجه هستیم باید در جهت بازچرخانی آب و استفاده از آب های غیرمتعارف در صنایع بزرگ و فضای سبز شهری برنامه داشته باشیم.

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ایران کشوری متاثر از تغییر اقلیم است و امسال سالی پربارش دارد، البته یکی از نکات مطرح شده در تغییر اقلیم این بوده که اگر سالی سیل را شاهد باشیم سال دیگر امکان خشکسالی وجود دارد لذا باید با شرایط محدودیت منابع آب سازگاری و تاب آوری ایجاد کرد.

انصاری به برنامه های مدیریت مصرف آب اشاره و اظهار کرد: باید الگوی کشت مناسب، بازچرخانی و توسعه سیستم تصفیه فاضلاب صنایع را در دستور کار داشت تا در شرایط خشکسالی وضعیت تاب آور داشته و مدیریت لازم صورت گیرد.

وی در خصوص مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی بیان کرد: آمار و ارقام نشان می دهد بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است؛ با توجه اینکه خوزستان دارای تالاب است که باید حقابه آن ها تامین شود، پذیرفته نیست که ۳۰ هزار هکتار کشت غرقابی برنج انجام شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه در اسناد بالادستی قانون حفاظت تالاب ها وجود دارد، ادامه داد: آیین نامه تالاب ها تصریح کرده بعد از آب شرب، حقابه طبیعت در اولویت دوم قرار دارد و پس از آن کشاورزی و صنعت هستند اما متاسفانه حقابه محیط زیست همیشه مغفول می ماند.

انصاری گفت: امیدوار هستیم با برنامه های پیش بینی شده در خوزستان با هدایت استاندار و عزم جدی دستگاه ها، شاهد اجرای برنامه در حوزه توسعه سیستم های تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی باشیم.

وی با بیان اینکه آلودگی رودخانه کارون از مطالبات فعالان محیط زیست خوزستان بوده است، اظهار کرد: ان‌شاءالله در این حوزه شاهد باشیم اقدامات به نتیجه لازم منتهی شود؛ در مرکز نیز در خصوص ردیف اعتباری لغو شده آمادگی پیگیری در راستای حفاظت کیفی رودخانه کارون وجود دارد، همچنین در دیگر موارد که بتوانیم کمک کنیم از جمله تامین حقابه تالاب ها و جلوگیری از ورود آلودگی به رودخانه ها اعلام آمادگی می کنیم.