هفته وحدت میراث ماندگار رهبر شهید برای تقویت همدلی امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده سه شنبه شب در مراسم هفته وحدت که در مسجد جامع طبل برگزار شد، با تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: درباره پیامبر عزیز اسلام هرچه بگوییم، باز هم نمی‌توانیم حق عظمت و جایگاه ایشان را ادا کنیم؛ چراکه پیامبر اکرم(ص) گل سرسبد نظام هستی و فلسفه خلقت است.

وی افزود: در روایات، از پیامبر اکرم(ص) به عنوان «اول ما خلق الله» یاد شده و عظمت وجود مقدس آن حضرت به اندازه‌ای است که ائمه اطهار(ع) هنگام شنیدن نام پیامبر(ص) با حالت بهجت و سرور از ایشان یاد می‌کردند و حتی در برابر نام مبارک رسول خدا(ص) سر تعظیم فرود می‌آوردند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان ادامه داد: خداوند را شاکریم که ما را از امت پیامبر آخرالزمان(ص) قرار داده است و این انتساب، برای ما شرافت و افتخار بزرگی است؛ بنابراین باید تلاش کنیم حق این نعمت بزرگ الهی را ادا کنیم.

هفته وحدت؛ ابتکار رهبر شهید انقلاب پیش از انقلاب

عبادی‌زاده با اشاره به فلسفه نامگذاری هفته وحدت، بیان کرد: رهبر شهیدانقلاب، مبتکر و طراح عملیاتی هفته وحدت بودند و این تفکر تنها به دوران رهبری ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی محدود نمی‌شد، بلکه پیش از انقلاب و در دوران تبعید در ایرانشهر نیز مورد توجه ایشان قرار داشت.

وی گفت: رهبر شهید انقلاب از دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول را به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردند و در همان دوران، شیعیان در مساجد اهل سنت مراسم میلاد برگزار می‌کردند و برادران اهل سنت نیز در مساجد شیعه حضور پیدا می‌کردند تا در کنار یکدیگر میلاد پیامبر اکرم(ص) را جشن بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به حضور رهبر معظم انقلاب در میان مردم ایرانشهر در دوران تبعید، افزود: در جریان سیل ایرانشهر که بخش گسترده‌ای از این منطقه را درگیر کرده بود، ایشان در کنار مردم و علمای اهل سنت حضور داشتند و در خدمت‌رسانی به مردم مشارکت کردند.

عبادی‌زاده ادامه داد: در آن دوران نیز علمای اهل سنت همچون مرحوم مولوی قمرالدین در کنار رهبر شهید انقلاب، پرچمدار وحدت و همدلی در منطقه بودند و این نشان می‌دهد که اندیشه وحدت، ریشه‌ای عمیق و دیرینه دارد.

وحدت؛ ضرورتی انکارناپذیر در جامعه اسلامی

وی با تأکید بر اینکه وحدت اسلامی را نباید صرفاً یک مسئله تاکتیکی دانست، اظهار کرد: وحدت در جامعه اسلامی یک ضرورت انکارناپذیر است و همه مسلمانان باید نسبت به حفظ آن احساس مسئولیت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان تصریح کرد: وحدت دشمنانی دارد و در میان پیروان مذاهب مختلف نیز گروه‌هایی وجود دارند که تلاش می‌کنند مانع وحدت امت اسلامی شوند؛ وظیفه ما این است که میدان را از این جریان‌ها بگیریم و اجازه ندهیم حاشیه‌سازان و تفرقه‌افکنان، فضای جامعه اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند.

عبادی‌زاده خاطرنشان کرد: میدان باید در اختیار کسانی باشد که دل در گرو امت پیامبر اکرم(ص) دارند و برای عزت و سربلندی همه مسلمانان تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به آثار معنوی وحدت مسلمانان گفت: اگر امشب در کنار یکدیگر باشیم، در عالم معنا پیامبر گرامی اسلام(ص) این وحدت و همدلی را می‌بیند و از آن خشنود می‌شود؛ همان‌گونه که اگر اختلاف، تشدد، تفرقه و پراکندگی را در میان امت خود مشاهده کند، قلب پیامبر رحمت(ص) متأثر خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در پایان تأکید کرد: نگاه همه ما باید به حفظ وحدت، همدلی و انسجام امت اسلامی باشد و اجازه ندهیم اختلافات و حاشیه‌ها، پیوند برادری میان مسلمانان را خدشه‌دار کند.