خروج یک هواپیما از باند فرودگاه مشهد؛ حادثه هیچ مصدومی نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانیبنی اظهار کرد: پرواز بوئینگ شماره ۴۳۱۰ شرکت هواپیمایی سپهران که از تهران عازم مشهد بود، هنگام فرود در فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد از باند خارج شد.
مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی با بیان اینکه این پرواز دارای ۱۲۷ مسافر بوده است، افزود: این پرواز مصدومی نداشته است و تمامی مسافران در صحت و سلامت کامل هستند.
امانیبنی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع حادثه و وضعیت هواپیما پس از بررسیهای تخصصی توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری اعلام خواهد شد.
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