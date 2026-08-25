  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

خروج یک هواپیما از باند فرودگاه مشهد؛ حادثه هیچ مصدومی نداشته است

خروج یک هواپیما از باند فرودگاه مشهد؛ حادثه هیچ مصدومی نداشته است

مشهد- مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی از خروج پرواز ۴۳۱۰ هواپیمایی سپهران از باند فرودگاه مشهد خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی‌بنی اظهار کرد: پرواز بوئینگ شماره ۴۳۱۰ شرکت هواپیمایی سپهران که از تهران عازم مشهد بود، هنگام فرود در فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد از باند خارج شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی با بیان اینکه این پرواز دارای ۱۲۷ مسافر بوده است، افزود: این پرواز مصدومی نداشته است و تمامی مسافران در صحت و سلامت کامل هستند.

امانی‌بنی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع حادثه و وضعیت هواپیما پس از بررسی‌های تخصصی توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6927812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها