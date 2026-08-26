به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادند که بیماری لثه بیماران با درمان آسپرین و امگا ۳ به همان خوبی که با آنتی‌بیوتیک‌ها بهبود یافت، درمان شد.

«نیدیا کاسترو دوس سانتوس»، محقق اصلی و استاد بیمارستان آلبرت انیشتین در سائوپائولو برزیل، گفت: «نتیجه شگفت‌انگیز بود زیرا این دو روش درمانی بسیار مشابه عمل کردند و راه را برای تبدیل شدن به یک گزینه درمانی برای این بیماران هموار کردند.»

محققان گفتند: بیماری پیشرفته لثه، که پریودنتیت نیز نامیده می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که باکتری‌ها در زیر لثه‌ها تجمع می‌کنند و بر بافت‌هایی که از دندان‌ها پشتیبانی می‌کنند، تأثیر می‌گذارند.

کاسترو گفت: «بیماران مبتلا به بیماری شدید، حفره‌های بسیار عمیقی دارند که به عنوان مخزن باکتری‌های مرتبط با بیماری عمل می‌کنند. درمان این بیماری بسیار چالش‌برانگیز است.»

محققان گفتند که آزمایش‌های بالینی قبلی نشان داده‌اند که درمان ترکیبی با آنتی‌بیوتیک بهترین راه برای از بین بردن این باکتری است، به خصوص هنگامی که با تمیز کردن کامل دندان‌ها همراه باشد.

اما محققان گمان می‌کنند که استفاده از درمان‌های ضدالتهاب نیز ممکن است به درمان بیماری لثه کمک کند. محققان گفتند که اسیدهای چرب امگا ۳ تولید مواد بیوشیمیایی دخیل در رفع طبیعی التهاب و ترمیم بافت را افزایش می‌دهند و آسپرین به این اثر می‌افزاید.

برای مطالعه جدید، بیش از ۱۰۰ بیمار به طور تصادفی به یکی از چهار گروه تقسیم شدند. همه گروه‌ها تمیز کردن دندان، روشی که به عنوان "جرم‌گیری" شناخته می‌شود، را دریافت کردند، اما سه گروه موارد زیر را نیز دریافت کردند:

- درمان آنتی‌بیوتیکی سه بار در روز به مدت ۱۴ روز

- درمان با آسپرین با دوز کم و سه گرم مکمل امگا ۳ به مدت شش ماه

- درمان ترکیبی آنتی‌بیوتیک/آسپرین/امگا ۳

تقریباً ۵۸ درصد از بیمارانی که آنتی‌بیوتیک و ترکیب آسپرین/امگا ۳ را دریافت کردند، بیماری لثه شان بهبود یافت. این بهبودی بیش از دو برابر ۲۳ درصد بود که تنها با تمیز کردن دندان بهبود یافتند.

نتایج خلاف انتظارات محققان بود. کاسترو گفت: «ما تصور می‌کردیم که ترکیب آنتی‌بیوتیک‌ها و امگا ۳ در کنترل پریودنتیت در این بیماران مؤثرتر خواهد بود. همچنین معتقد بودیم که نتایج گروهی که امگا ۳ را به همراه (آسپرین) مصرف می‌کردند، کمی کمتر از گروه آنتی‌بیوتیک خواهد بود.»

محققان خاطرنشان کردند که حتی ۶ ماه پس از پایان مصرف مکمل‌ها، بیماران همچنان نتایجی مشابه با نتایج ثبت شده در پایان درمان خود نشان می‌دادند.

دکتر «مگدا فرس»، نویسنده همکار، در یک بیانیه خبری گفت: «درمان ضد التهابی جایگزین ممکن است با توجه به مقاومت آنتی‌بیوتیکی مفید باشد.»

فرس گفت: «ترکیب امگا ۳ و آسپرین با دوز پایین، مزایای بالینی قابل مقایسه‌ای با پروتکل مترونیدازول و آموکسی سیلین به دست آورد و یک جایگزین واقعی برای کسانی که نمی‌توانند آنتی‌بیوتیک مصرف کنند، به ویژه بیمارانی که به این داروها آلرژی یا عدم تحمل دارند، ایجاد کرد.»