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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۲۵

گالیکش صحنه حضور شبانه مردم در دفاع از آرمان‌های انقلاب شد

گالیکش صحنه حضور شبانه مردم در دفاع از آرمان‌های انقلاب شد

گالیکش-مردم گالیکش با حضور در تجمعی شبانه، بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش‌های آن تأکید کردند.

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کد مطلب 6927966

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