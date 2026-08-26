https://mehrnews.com/x3cTt5 ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۲۵ کد مطلب 6927966 استانها گلستان استانها گلستان ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۲۵ گالیکش صحنه حضور شبانه مردم در دفاع از آرمانهای انقلاب شد گالیکش-مردم گالیکش با حضور در تجمعی شبانه، بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزشهای آن تأکید کردند. دریافت 6 MB کد مطلب 6927966 کپی شد مطالب مرتبط صد و هفتاد و هشتمین شب تجمع زنجانیها در میدان ایستگاه صد و هفتاد و هشتم حضور مردم رودسر در میدان صد و هفتاد و هشت شب مقاومت و میدانداری مردم لاهیجان تداوم حضور مردم دیار شهید املاکی پس از ۱۷۸ شب میدانداری موکبهای پذیرایی در جشن بزرگ «امت احمد(ص)» جوانرود حضور مقتدرانه کردستانیها در اجتماع شبانه برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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