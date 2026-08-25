به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، با حضور در منزل شهید دانشمند هستهای، فریدون عباسی، با خانواده این «دولتمرد شهید» دیدار و گفتوگو کرد.
محمد اسلامی در این دیدار که جمعی از مدیران ارشد صنعت هستهای نیز وی را همراهی میکردند، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر فریدون عباسی، از مقام علمی، مجاهدتها و خدمات ارزشمند این استاد پیشکسوت دانشگاه و دانشمند برجسته صنعت هستهای کشور تجلیل کرد.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به شناخت نزدیک خود از ویژگیها و صفات برجسته شهید عباسی، اظهار کرد: قلب این شهید والامقام همواره برای پیشرفت، عزت و اقتدار ایران اسلامی میتپید و ایشان اهمیت ویژهای برای توسعه علمی و فناوری کشور و دستیابی به استقلال و اقتدار ملی قائل بود.
اسلامی با اشاره به نقش مؤثر و ماندگار شهید عباسی در توسعه و پیشبرد اهداف و برنامههای صنعت هستهای کشور افزود: تلاشهای علمی، مدیریتی و تخصصی این شهید والامقام در مسیر اعتلای دانش هستهای و تقویت حوزههای مختلف علمی و صنعتی کشور، بخشی مهم از تاریخ پرافتخار صنعت هستهای ایران بهشمار میرود.
وی همچنین با اشاره به مسئولیت و خدمات شهید دکتر عباسی در دوران تصدی ریاست سازمان انرژی اتمی ایران، از تلاشهای خستگیناپذیر وی در مسیر توسعه ظرفیتهای علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تقدیر کرد و یاد و نام این دانشمند شهید را از سرمایههای ماندگار عرصه علم و فناوری کشور دانست.
در ادامه این دیدار، خانواده شهید فریدون عباسی ضمن قدردانی از حضور معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، به بیان خاطراتی از ویژگیهای اخلاقی، علمی و شخصیتی و نیز مقاومت آن شهید والامقام پرداختند و بر استمرار راه و آرمانهای علمی و ملی وی تاکید کردند.
همسر شهید عباسی با بیان خاطراتی از دیدگاهها و دغدغههای همسر شهید خود، بر اهتمام ویژه شهید به ضرورت پیشرفت و توسعه کشور در عرصه علم و فناوریهای نوین و همچنین توسعه فناوری صلحآمیز هستهای تاکید کرد و یادآور شد که شهید عباسی همواره پیشرفت علمی کشور را از ارکان عزت و اقتدار ملی میدانست.
ایشان همچنین بر نگاه شهید عباسی در مقابله و مقاومت در برابر دشمنان، حفظ عزت و اقتدار کشور و استمرار رویکرد وی در مسیر پیشرفت و توسعه ایران اسلامی تاکید کرد.
شهید فریدون عباسی، استاد دانشگاه، دانشمند برجسته و از مدیران باسابقه حوزه هستهای کشور بود که طی سالها فعالیت علمی، پژوهشی و مدیریتی، نقش مؤثری در توسعه دانش و صنعت هستهای ایران ایفا کرد و در مقاطع مختلف، مسئولیتهای مهمی را در این حوزه بر عهده داشت.
گفتنی است فریدون عباسی در سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، به شهادت رسید و به جمع شهدای والامقام عرصه علم و فناوری کشور پیوست
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