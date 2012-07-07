مذهب عامل اصلی پیشگیری ناهنجاریهای رفتاری است

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که مذهب عامل اصلی در پیشگیری در ناهنجاریهای رفتاری است گفت:

با توجه به پ‍ژوهش انجام شده بر روی 2 هزار 850 جوان دارای باورهای مذهبی در شهرستان های تهران ،ابهر، اصفهان و رشت و همین تعداد جوانانی که پایبندی چندانی به ارزش های مذهبی ندارند مشخص شد جوانان غیرمذهبی 54 درصدی اوقات بیکاری خود را در فکر کردن به مسایل جنسی سپری می کنند و به همین دلیل به دنبال برقراری روابط با جنس مخالف می روند.

وی ادامه داد: آزارهای خیابانی و ارائه پیشنهادات دوستی به جنس مخالف یکی دیگر از عوارض عدم اعتقاد به باورهای دینی است. دروغگویی،غیبت، عدم خودداری از رفتارهای نادرست اجتماعی از دیگر عوارض کم رنگ بودن ارزش های دینی در جوانان است.

این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به نتایج تحقیقات بر روی جوانانی که داری باورهای دینی قوی تر بودند گفت:94 درصد جوانان مذهبی خانواده،دوستان و همسالان را از عوامل اصلی گرایش به مذهب عنوان کرده و در همین راستا معلوم شد 19 درصد از اوقات بیداری این گونه جوانان درصورت مجرد بودن در زمینه فکر به مسائل جنسی سپری می شود.

وی افزود: گرایش به ازدواج و تشکیل خانواده به علت دوری از آلودگی های رفتاری در جوانان مذهبی 5 برابر جوانان دیگر است و احترام به والدین ،همدلی با مردم، رعایت قوانین و مقررات و توجه به ضوابط اجتماعی در جوانان مذهبی دوبرابر جوانان دیگر بوده است. این گروه از جوانان، خانواده، مدرسه و تلویزیون را از جمله عومل اصلی پررنگ شدن این ویژگیهای رفتاری عنوان کره اند.

