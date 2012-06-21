صدور مجوز ساخت جاده در جنگل ابر/ شناسایی یک رودخانه در کویر لوت

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.



کشف تعداد زیادی جانور وحشی در ویلایی در لواسان



چهارشنبه این هفته فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست استان تهران از کشف و ضبط پنج قلاده میمون، یک بهله عقاب طلایی، هفت قطعه طوطی، 6 قطعه طاووس و چهار قطعه قو که به صورت غیرقانونی در ویلا فردی در لواسان نگهداری می شد خبر داد.

اسماعیل میران‌زاده در مورد آخرین مورد کشف حیوانات وحشی در منزل شخصی افزود: اوایل هفته جاری ما از طریق سامانه ارتباطات مردمی باخبر شدیم تعدادی جانور غیرقانونی در ویلایی شخصی در روستایی اطراف لواسانات نگهداری می‌شود بعد از بررسی موضوع و حصول اطمینان با مراجعه به حوزه قضایی مربوطه دستور قضایی و مجوز لازم اخذ شد و با ضابطین خودمان که ضابط دادگستری هستند محل مربوط را شناسایی کردیم.

میران زاده اظهار داشت: این فرد به صورت غیرقانونی این پرندگان را نگهداری می‌کرد و مجوز لازم را نداشت به همین دلیل تمامی این حیوانات پس از ضبط با خودروی خصوصی سازمان حفاظت محیط زیست به پارک پردیسان منتقل شدند.

جلوی سدسازی را نگیرید تالاب‌ها خشک می‌شوند

قائم مقام سازمان محیط زیست با اعلام اینکه مدیریت نامناسب منابع آب، کاهش بارندگی و خشک شدن تالاب‌ها پدیده بیابان‌زایی را به وجود آورده است خطاب به وزیر کشور گفت:‌ اگر جلوی سدسازی را نگیرید تالاب‌ها خشک می‌شوند.

علی محمد شاعری سه شنبه هفته جاری در دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران گفت: در جهان میزان تخریب زمین 1.5 برابر و افزایش حرارت 0.7 مقیاس سانتیگراد و جنگل‌زدایی تا دو برابر افزایش یافته است.

وی گفت: امروز در جهان حکمرانی جهانی بر مدیریت سرزمین مطرح شده که لازم است در کشور ما هم اجرایی شود.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست اعلام کرد: براساس آخرین اطلاعات امروز شهر اهواز با 5 هزار میکرون در متر مکعب یعنی 30 برابر استاندارد در معرض ریزگردها قرار گرفته که تا استان‌های سمنان و اردبیل هم می‌رسد و این بحران جدید است. اکنون فقدان مدیریت منابع آب، کاهش بارندگی و خشک شدن تالاب‌ها پدیده بیابان‌زایی را به وجود آورده است.

خواهر خواندگی تالابهای انزلی و ژاپن/ نصب 4 تله رسوبگیر در رودخانه های انزلی

دوشنبه این هفته مدیرکل محیط زیست استان گیلان گفت: بر اساس تفاهمنامه ای که به تازگی میان استانداری گیلان و مسئولان محیط زیست ژاپن به امضا رسیده است، تالاب انزلی و کوشیرو در ژاپن در آینده نزدیک خواهر خوانده می شوند.

امیر عبدوس افزود: تالاب کوشیرو در ژاپن نیز تا چند سال قبل شرایط خوبی نداشت و دچار بحران بود اما با مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران کشور ژاپن، پیشنهاد احداث سدهای رسوب گیر (‌تله رسوب) بر روی رودخانه های منتهی به این تالاب ارایه شد و در حال حاضر این سدها ساخته شده اند.

به گفته وی، در حال حاضر شرایط تالاب کوشیرو پس از احداث سدهای رسوب گیر در رودخانه های منتهی به این تالاب، در وضعیت مناسب و مساعدی قراردارد و این تالاب احیاء شده است.

مدیرکل محیط زیست گیلان تصریح کرد: هم اکنون اجرای این مدل از سوی دفتر مطالعات آژانس همکاریهای بین المللی کشور ژاپن (‌جایکا) در قالب پروژه مدیریتی اکولوژیک تالاب انزلی پیشنهاد شده است.

بخش عمده فعالیتهاى مهار ریزگردها مربوط به سازمان جنگلهاست

یکشنبه هفته جاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: فعالیتهای مهار ریزگردها هم به سازمان حفاظت محیط زیست و هم به سازمان جنگلها مرتبط است اما اصل کار شامل تثبیت شنهای روان و بیابانزدایی، جزء ماموریت سازمان جنگلهاست.

محمد جواد محمدی زاده افزود: فعالیتهای مهار ریزگردها هم به سازمان حفاظت محیط زیست و هم به سازمان جنگلها مرتبط است اما اصل کار شامل تثبیت شنهای روان و بیابانزدایی، جزء ماموریت سازمان جنگلهاست و امیدواریم این سازمان با دریافت سهم خود از اعتبار 1 میلیاردی دلاری از محل مازاد درآمدهای نفتی بتواند ماموریت محوله را انجام دهد.

اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده از پنجشنبه



در این روز مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران از اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در پایتخت بنابر برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها از پنجشنبه هفته جاری خبر داد.

رسول علی اشرفی پور با اشاره به برنامه جامع کاهش آلودگی هوا گفت: یکی از بندهای این برنامه که علاوه بر شهر تهران و 7 کلانشهر دیگر را نیز شامل می شود جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده است که قرار شد از ابتدای تیرماه که چند روز آینده آغاز می شود، انجام شود.

به گفته مدیر کل محیط زیست استان تهران، این طرح با همکاری پلیس راهور انجام خواهد شد.

هیچ مشکلی برای احداث جاده جنگل ابر وجود ندارد

در اولین روز از هفته جاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: برای احداث جاده جنگل ابر هیچ مشکلی وجود ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست بر اجرای آن نظارت کامل دارد.

محمدجواد محمدی زاده تصریح کرد: احداث جاده جنگل ابر مصوب دولت است و نقشه احداث آن به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده است.

وی افزود: عملیات اجرایی آن آغاز و قسمتی از کنار گذر جاده ساخته شده است اما این توقع وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی سرعت اجرای پروژه را بیشتر کند تا امکان ارتباط دو بخش به وسیله یک جاده روستایی و درجه یک فراهم شود.

شناسایی یک رودخانه در کویر لوت/ مشاهده سه گونه جانوری آبزی

شنبه این هفته همزمان با روز جهانی بیبان زدایی بهمن ایزدی مدیر کانون سبز فارس اعلام کرد: کویر شناسان با مطالعه دقیق حوزه های آبخیز داخلی لوت، چشمه و رودخانه ای 6 کیلومتری که مسیر حرکت آن به سمت پست ترین فروافتادگی چاله مرکزی است شناسایی کردند.

ایزدی با بیان اینکه این رود بنا به تصمیم محققان (کال لوت) نامیده شد افزود: بررسیهای دقیق و موشکافانه کارشناسان گروه تحقیقاتی در سال گذشته سه گونه جانوری آبزی در آبهای بسیار شور کال (رودخانه) شور شناسایی شد.

مجلس نهم مصوبه معاینه فنی خودروها را اصلاح کند

در این روز رئیس سازمان محیط زیست خواستار بازبینی مصوبه معاینه فنی خودروها ازسوی نمایندگان مجلس نهم شد.

محمد جواد محمدی زاده با بیان این مطلب افزود: از نمایندگان مجلس نهم تقاضا داریم در مصوبه معاینه فنی خودروهای مجلس هشتم تجدید نظر کنند و زمان الزام خودروها به مراکز معاینه فنی را به یکسال کاهش دهند.

به گفته وی، بر اساس مذاکراتی که با فراکسیون محیط زیست مجلس و کمیسیون تخصصی داشتیم اعضای آنها با تجدید نظر در این مصوبه کاملاً موافق هستند و به اصلاح آن علاقمندند اما به دلیل حجم زیادی از لوایح و مصوبات که در مجلس باید بازبینی و بررسی شوند فعلاً این مصوبه برای اصلاح و تجدید نظر در نوبت قرار گرفته است.