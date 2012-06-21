سدهای آذربایجان غربی پنج قربانی گرفت/ شنا ممنوع بود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمعیت هلال احمر پلدشت ظهر پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این جوان پلدشتی عصر روز گذشته در رودخانه ارس با خیال اینکه بطری های خالی نوشابه که به کمرش بسته است می تواند وی را از غرق شدن نجات دهد آب تنی می کرد که به دلیل آشنا نبودن به فن شنا دچار گردابها شدهو جان خود را در آبهای آرام ارس از دست داد.



حسین علی زادگان اظهار داشت: پیکر بی جان این جوان پلدشتی بعد از شش ساعت تلاش امدادگران در تور صیادان محل پیدا شد.

این حادثه در حالی به وقوع پیوست که شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با فرا رسیدن فصل گرما و آغاز تعطیلات تابستاتی با صدور اطلاعیه ای شنا در دریاچه های سدهای مخزنی استان را ممنوع اعلام کرده بود.

این شرکت در اطلاعیه خود به علاقه مندان به شنا در فصل گرما هشدار داده بود که شنا در دریاچه های سدهای مخزنی استان ممنوع بوده و این تاسیسات برای آبرسانی احداث شده و برای شنا کردن مناسب و امن نیست.

همچنین شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در این اطلاعیه اعلام کرده که در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، این شرکت هیچگونه مسئولیتی بر عهده نمی گیرد.



بر اساس اعلام اداره کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی طی سال گذشته 24 نفر بر اثر غرق شدگی در سطح استان جان خود را از دست داده اند که از کل فوت‌ شدگان ناشی از غرق‌ شدگی 19 نفر مرد و5 نفر زن بود که بیشترین آمار مرگ ناشی از غرق‌ شدگی با هفت نفر در مرداد ماه ثبت شد.جوان 17 ساله در دریاچه پشت سد ارس پلدشت غرق شد.