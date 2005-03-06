احداث هر تخت سوختگي بالاي 50 درصد ، 60 ميليون تومان هزينه دارد

دكتر محمد اسماعيل اكبري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در حال حاضر براي جبران كمبود تخت سوختگي در بيمارستان ها اقدام به احداث 120 تخت در بيمارستان امام خميني و همچنين 45 تخت سوختگي در بيمارستان 15 خرداد و 200 تخت در بيمارستان شهيد مطهري كرده ايم.

وي تصريح كرد: همچنين بيمارستان هايي كه از 2 سال پيش تا كنون مجوز دريافت كرده اند ، موظفند 10 درصد از تخت هاي بيمارستاني خود را به سوختگي اختصاص دهند.

معاون سلامت وزارت بهداشت خاطر نشان كرد: با احداث اين تخت ها مشكل عددي تخت سوختگي حل مي شود اما مساله مهم كيفيت تخت سوختگي است، چرا كه هر تخت سوختگي هزينه هاي گزاف براي دولت در بردارد و ما اميدواريم بتوانيم از اين لحاظ به پيشترفت هايي دست پيدا كنيم.

دكتر اكبري گفت: مفهوم استاندارد در تخت سوختگي درجه بندي تخت در 4 سطح است، سطح اول كه همان تخت هاي معمولي بيمارستان است و بيمار سوختگي در بدو ورود به بيمارستان بر روي اين تخت بستري مي شود، سطح دوم مربوط به اقدامات خاص بر روي بيمار سوختگي از قبيل برداشت پوست و ... ، سطح سوم مربوط به مراقبت هاي ويژه پوست از جمله كشت و پيوند پوست و سطح چهارم كه متاسفانه ما در اين زمينه با كمبودهايي زيادي مواجه ايم مربوط به افراد بالاي 50 درصد سوختگي، كه اين افراد بايد حتما در تخت سطح 4 بستري شده و مورد مداوا قرار گيرند و ما در اين زمينه در بيشتر شهرها و استان ها با مشكل مواجه ايم و در تهران به دليل زيادي جمعيت اين مشكل دوچندان است.

وي افزود: در حال حاضر در شهرهاي شيراز، تبريز، اصفهان و مشهد امكانات درمان بيماران سوختگي به مراتب بيشتر از ديگر شهرهاي كشور است ، البته در شهر شيراز بيمارستان سوختگي در حال احداث است.

دكتر اكبري خاطر نشان كرد: بعد از واقعه مسجد ارك دولت قول ساخت يك بيمارستان 300 تخت خوابي سوختگي در تهران را به وزارت بهداشت داده است و طبق تقسيم بندي بايد 100 تخت از اين بيمارستان تخت سطح چهارم باشد.

وي در خصوص هزينه درمان سوختگي بيماران و چگونگي پرداخت آن گفت: بيمار سوختگي اصولا فقيرترين بيمار است و معمولا رايگان مورد درمان قرار مي گيرد.