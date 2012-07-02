  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

مردانی به مهر خبر داد:

فرصت جدید برای متقاضیان هیأت علمی دانشگاه از 20 شهریور

فرصت جدید برای متقاضیان هیأت علمی دانشگاه از 20 شهریور

رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم اعلام کرد که از 20 شهریورماه فرصت متقاضیان شرکت در فراخوان جذب 91 آغاز خواهد شد.

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تا 30 مردادماه فرصت بارگذاری نیازهای خود را در سامانه مرکزی جذب هیأت علمی دارند تا در فراخوان شهریورماه 91 شرکت کنند.

وی ادامه داد: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی همچنین دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی کشور باید ضمن دریافت مجوز از هیأت امنای مربوطه خود، مجوزهای لازم را برای سهمیه تعیین شده از معاونت آموزشی دریافت کنند.

به گفته رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، دانشگاهها بر اساس سهمیه تعیین شده در رشته ها و گرایشهای تخصصی لازم، باید نیازهای خود را در سامانه جذب بارگذاری کنند.

مردانی با بیان اینکه بعد از اتمام مهلت بارگذاری، نیازها بررسی خواهد شد اعلام کرد که فراخوان 91 از 20 شهریورماه آغاز خواهد شد و متقاضیان از این تاریخ امکان ثبت نام دارند.

کد مطلب 1640076

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