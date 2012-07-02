  1. ورزش
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

محبی در گفتگوبا مهر:

شوک بزرگی به جامعه کشتی وارد شد/ "ب. ق" جزو با اخلاق‌ترین‌ها بود

شوک بزرگی به جامعه کشتی وارد شد/ "ب. ق" جزو با اخلاق‌ترین‌ها بود

پیشکسوت کرمانشاهی کشتی کشورمان در خصوص ارتکاب قتل توسط "ب . ق" فرنگی کار طلایی بازیهای آسیایی گوانگجو گفت: این اتفاق تاسف آور، شوک بزرگی به جامعه کشتی به ویژه گوش شکسته های کرمانشاهی وارد آورد.

محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انتشار خبر قتل یک نفر توسط عضو پیشین تیم ملی کشتی گفت: (ب . ق) یکی از بااخلاق ترین و مودب ترین فرنگی کاران ملی پوش به حساب می آمد که چندی پیش به دلیل استفاده ناخواسته از مواد نیروزا به دوپینگ محکوم شد و در عین شایستگی رقابتهای جهانی 2011 استانبول و حتی بازیهای المپیک را از دست داد.

وی افزود: او در همین مدت نیز همواره به تمرین مشغول بود و در نظر داشت پس از طی دوران محرومیت به عنوان یکی از مهره های اصلی تیم ملی به جمع اردونشینان بپیوندد. باور این موضوع واقعا سخت و دشوار است و تا زمانی که جزئیات این مساله روشن نشده، نمی توان در این رابطه اظهار نظر قطعی و شفاف کرد.

رئیس پیشین هیات کشتی استان کرمانشاه در خاتمه اظهار داشت: گویا (ب . ق) روز جمعه گذشته همراه برادرش در حوالی منطقه بیستون کرمانشاه، مهمان یکی از دوستان خود بودند که درگیری لفظی بین آنها و یکی از اهالی بومی آن منطقه صورت می گیرد و به درگیری با سلاح شکاری و در نهایت قتل انجامیده است.

گفته می شود این کشتی گیر متهم به قتل همچنان متواری است و نیروهای انتظامی و امنیتی کرمانشاه هنوز خبر دقیقی از دستگیری او منتشر نکرده اند.

کد مطلب 1640187

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