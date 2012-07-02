محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انتشار خبر قتل یک نفر توسط عضو پیشین تیم ملی کشتی گفت: (ب . ق) یکی از بااخلاق ترین و مودب ترین فرنگی کاران ملی پوش به حساب می آمد که چندی پیش به دلیل استفاده ناخواسته از مواد نیروزا به دوپینگ محکوم شد و در عین شایستگی رقابتهای جهانی 2011 استانبول و حتی بازیهای المپیک را از دست داد.

وی افزود: او در همین مدت نیز همواره به تمرین مشغول بود و در نظر داشت پس از طی دوران محرومیت به عنوان یکی از مهره های اصلی تیم ملی به جمع اردونشینان بپیوندد. باور این موضوع واقعا سخت و دشوار است و تا زمانی که جزئیات این مساله روشن نشده، نمی توان در این رابطه اظهار نظر قطعی و شفاف کرد.

رئیس پیشین هیات کشتی استان کرمانشاه در خاتمه اظهار داشت: گویا (ب . ق) روز جمعه گذشته همراه برادرش در حوالی منطقه بیستون کرمانشاه، مهمان یکی از دوستان خود بودند که درگیری لفظی بین آنها و یکی از اهالی بومی آن منطقه صورت می گیرد و به درگیری با سلاح شکاری و در نهایت قتل انجامیده است.

گفته می شود این کشتی گیر متهم به قتل همچنان متواری است و نیروهای انتظامی و امنیتی کرمانشاه هنوز خبر دقیقی از دستگیری او منتشر نکرده اند.