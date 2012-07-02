به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد هوشیارپارسیان در نشست خبری جشنواره تابستانی برج میلاد تهران با اشاره به برنامه های تابستانی برج گفت: برنامه های تابستانی با نگاه به سه ماه معنوی رجب، شعبان و رمضان برگزار می شود و 40 کلبه تفریحی- فرهنگی به این منظور طراحی شده است.

وی ادامه داد: سوغات اقوام ایرانی، دوچرخه سواری، ورزش پهلوانی، شب های رصدی برج میلاد، رینگ گردشگری تهران قدیم، سفال و حوزچه فکری کودکان و نوجوانان بخشی از برنامه های تابستانی ما است.

هوشیارپارسیان با بیان اینکه نشست ادبی خلوت انس هر دو هفته یکبار برگزار می شود، گفت: ما رؤیت ماه شعبان موسیقی محلی و اکران سینماهای مجموعه برج با فیلم «شور شیرین» بخش های دیگری از برنامه های تابستانی برج میلاد است.

وی افزود: به مناسبت روز عفاف و حجاب، برنامه پله نوردی بانوان بسیجی جهت رکوردزنی انجام می شود تا رکورد 1800 پله را به ثبت برسانند و تلاش می کنیم پله نوردی در برج به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

به گفته هوشیارپارسیان غرفه پاسخ به مسائل شرعی و ایجاد رادیو برج میلاد و برگزاری تئاتر عروسکی و پانتومین در محوطه برج برنامه های دیگری است که برای سه ماهه تابستان پیش بینی شده است.

در ادامه مدیرعامل برج میلاد از افتتاح باشگاه نجومی برج با حضور 600 نفر منجم حرفه‌ای خبر داد و گفت: کارگاه آموزشی رؤیت هلال ماه مبارک رمضان نیز در این ایام برگزار می‌شود که در مراسم افتتاحیه آن ستاد استهلال استان تهران حضور دارند.

قرآن بخوانید- عیدی بگیرید، اطعام ایتام برگزیده شهر تهران و برگزاری مراسم زیارت عاشورا در گنبد آسمان از دیگر برنامه هایی بود که مدیرعامل برج میلاد به عنوان برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان از آن نام برد.

به گفته هوشیارپارسیان 150 هیئت مذهبی در مراسم سلام بر حسین گنبد آسمان حضور دارند.

وی ادامه داد: جشنواره رمضان میراث مسلمانان با حضور 12 کشور مسلمان برگزار می‌شود و هر روز همسر یکی از سفرا غذای افطاری ویژه کشور خودشان را صرف می کنند. کنسرت موسیقی ملل اسلامی در دهه آخر ماه مبارک رمضان و برگزاری اکسپوی بین المللی هنرهای اسلامی در 7 رشته، نیایش مولانا و ورک شاپ هنرمندان ایرانی و اروپایی به مناسبت روز قدس از دیگر برنامه های جشنواره رمضانی برج میلاد است.

در ادامه این نشست هوشیارپارسیان در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص راه اندازی دوباره رستوران گردان برج میلاد گفت: به زودی این رستوران دوباره بازگشایی می شود و قیمت آن همتراز با رستوران های درجه یک شهر تهران و در برخی مواقع کمتر از آن است. در حال حاضر نیز رستوران محیطی برج میلاد افتتاح شده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص انتقادات اعضای شورای شهر تهران درباره فاز دو برج میلاد گفت: فاز دوم برج ارتباطی با ما ندارد و با همکاری سرمایه گذاران بخش خصوصی، بنیاد تعاون ناجا و شرکت سرمایه گذاری های شهرداری تهران در حال اجرا است. اعضای شورای شهر نگران بودند 2 ساختمان 20 طبقه ای که قرار است در این فاز احداث شود و هتل و مرکز تجارت جهانی است، مانع دید کامل برج شود که به دلیل شیبی که برج در آن واقع شده هیچ کدام از این ساختمان ها برج را پنهان نمی کند و از تمام نقاط می توان برج را دید.

مدیرعامل برج میلاد تصریح کرد: در حال حاضر خاکبرداری ها ادامه دارد و طرح های فاز دو در شورای معماری در حال بررسی است تا طرح های نهایی شده به شورا ارائه شود.

هوشیارپارسیان در پاسخ به پرسش دیگری درباره هزینه نگهداشت برج میلاد گفت: شیوه نگهداری برج میلاد به روش پیشگیرانه است و ماهی 600 میلیون تومان هزینه دارد که دو برابر آن یعنی یک میلیارد و 200 میلیون تومان درآمد داریم.

وی از هدیه برج میلاد به عروس ها و دامادها خبر داد و گفت: زوج های جوان در شب عروسی خود می توانند بطور رایگان از برج میلاد بازدید کرده و عکس یادگاری بگیرند.